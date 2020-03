איך מתכוננים? על הפיזיקה של משא ומתן

אמירה המיוחסת לבנג'מין פרנקלין אומרת בפשטות: If you fail to prepare – prepare to fail. (כשאתה נכשל בלהתכונן, תתכונן לכישלון). ואכן, ההכנה נחשבת לשלב החשוב בתהליך המשא ומתן, והיא מורכבת ממידע כללי הנדרש להכנה, ההכנה המהותית, והתכנון התהליכי.

השלב הראשון הוא הכרה בכך שכל משא ומתן מתקיים בהקשר נתון, ולכן חיוני להבין לעומק את ההקשר: מחקר שוק רלוונטי, ניתוחים כלכליים של הסביבה העסקית, הטכנולוגית, הפיננסית, והבנת המציאות הגיאו־פוליטית בתהליכי משא ומתן בינלאומיים. הרי פתיחת הסכמים עם ספק סיני לאחר התפרצות וירוס הקורונה שונה לחלוטין מניהול משא ומתן עם אותו ספק לפני חצי שנה.