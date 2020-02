בדרך למשפט: אלוביץ' מוותר על זכותו לשימוע

איש העסקים שאול אלוביץ' החליט לוותר על זכות השימוע בתיק בזק-yes, המקביל לתיק 4000, כך הודיע היום (שלישי) סנגורו, ז'ק חן לפרקליטות. בהודעה מטעמו נמסר כי "אלוביץ׳ סבור שאין כל יסוד לחשדות שהועלו נגדו בכתב החשדות, אולם הוא מעדיף בשלב זה לא לנצל את זכותו לשימוע, וסבור שחומר הראיות מדבר בעד עצמו, וצריך להביא למסקנה הברורה שאין מקום להגיש נגדו כתב אישום".

אלוביץ' מואשם בכך שקיבל הדלפות משתי ועדות בלתי תלויות של דירקטוריון בזק. אחת מהן דנה ברכישת מניותיו של אלוביץ' ב-yes, והשנייה בחנה את ההיתקשרות של בזק עם חברת חלל תקשורת, שבה היה אלוביץ' בעל עניין. על פי כתב האישום, ההדלפות הועברו אליו לכאורה על ידי מזכירת החברה, לינור יוכלמן, ובגינן מיוחסות לו עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך.

פרשה נוספת נוגעת לדחיית תשלומים לספקים של yes. בהסכם לרכישת yes, היה זכאי אלוביץ לתשלום עודף של 170 מיליון שקל בתנאי שתזרים המזומנים החופשי של yes ל-2017-2015 יעמוד ביעדים שנקבעו בהסכם. לפי האישום הצפוי, אלוביץ' פעל לכאורה עם בכירי yes לדחות תשלומים של החברה כדי ליצור מצג של עמידה ביעדים, מתוך מטרה ליצור לאלוביץ' רווח עודף על חשבונה של החברה.

חלקו האחרון של כתב האישום הצפוי עוסק בהדלפות שהעביר מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, שלמה פילבר, לאלוביץ' ולאנשי בזק, וכן למחיקת מסרונים שבגינה יואשם בשיבוש הליכי משפט. משפט בזק-yes צפוי להתנהל בנפרד מתיק 4000, שכתב האישום בו כבר הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים.