מוכנים ל-2018? רוצו לקנות מניות! בעצם לא

סוף דצמבר 2017 זו העונה הנכונה לתחזיות לגבי 2018. לפני שאתחיל, קראתי בעיון את הפוסט המצוין של עמיתי, הסוחר ק׳. בגדול אני מסכים עם הנקודה שהוא מעלה: גם לו ידענו מראש את התפתחויות המאקרו העיקריות בעולם בשנה הקרובה, עדיין קשה היה להרוויח מכך כסף.

החוכמה האמיתית היא לחזות את אינפורמציית המפתח, ה-lynchpin, זו שתהיה סיבת הכל בשנה הקרובה (או לפחות הרוב). ספציפית, ב-2017, אינפורמציית המפתח (ואת זה אני אומר, כמובן, בחוכמה לאחר מעשה) היתה שהדולר נחלש כמעט נגד כל המטבעות בעולם. אם צפיתם את זה בתחילת השנה, קל היה (יחסית) לחזות שרווחי החברות ב-S&P יעלו בחוזקה ולכן שהמדד יעלה יפה, למרות שחלק נכבד מהרפורמות שהרפובליקנים הבטיחו לא יצאו לפועל (למשל הרפורמה בבריאות, ואנחנו עדיין מחכים להשקעה הגדולה בתשתיות); קל היה לחזות שלשווקים המתעוררים (שהתחייבויותיהם נקובות במטבע קשה, בעיקר דולר, אבל הכנסותיהם במטבע מקומי) תהיה שנה נפלאה; שלמרות הצמיחה הנמשכת במשק האמריקאי, התשואה על האג"ח הממשלתי לא תעלה בחוזקה (כי מכירת הדולרים לטובת קניית מטבעות אחרים תלווה במכירת אג"ח מדינה אמריקאי); וכן הלאה.

כמובן שלא שיערתי בדצמבר 2016 מה תהיה אינפורמציית המפתח של 2017, מה שמביא אותנו ל-2018: מה תהיה אינפורמציית המפתח השנה? שוב אין לי מושג, ומבחינתי אתם רשאים להפסיק לקרוא את הפוסט בנקודה הזו. בכל זאת, אני רוצה להתייחס לשנה הקרובה - קודם כדי לומר את דעתי לגבי תחזית פופולרית, ואחרי כן כדי לתת כמה תחזיות איזוטריות משלי.

התחזית הפופולרית (אולי כבר שמעתם או קראתם וריאציה כלשהי שלה) הולכת בערך כך: מדד ה-SPX הוא כעת על 2,684.57 (אחרי עלייה של כ-20% ב-2017, ואחרי שההכנסות למניה עלו ב-2017 ב-6.2% והרווח למניה עלה ב-9.6%). על בסיס תחזיות צפויות (שמגלמות בתוכן עוד עלייה דומה ברווח למניה, יחסית ל-2017) לרווח מצרפי של כ-146 דולר ב-12 החודשים הבאים, מכפיל הרווח הוא 18.4.

עכשיו, רפורמת המס עברה והורידה את מס החברות מ-35% ל-21% - ירידה משמעותית של 14%. מקובל להניח שכל ירידה של 1% במס החברות שווה לתוספת של כ-1.40 דולר לרווח המצרפי של חברות ה-SPX. לכן, אחרי ההורדה, הרווח המצרפי של חברות המדד צריך להיות 165.6 דולר (165.6 = 146 + 14*1.40), ועם מכפיל רווח של 18.4 אנחנו מקבלים את המדד ב-3,047 (נקרא לזה 3,050 במספרים עגולים). לכן, אומרת התחזית, אנחנו צריכים לראות את האנליסטים מעלים את התחזיות שלהם כתגובה לרפורמה במס, מה שיביא את המדד – בהנחה שמכפיל הרווח נשאר במקומו - לעלייה של 13.5%. יאללה, רוצו לקנות מניות!

אז זהו, שלא. להערכתי, בסופו של דבר סביר המניות האמריקאיות יעלו בשנה הקרובה - אבל הערכה זו מבוססת על ההנחה שהמכפיל הנוכחי (18.4, כאמור) מתעלם מהרפורמה במס. מדובר במספר גבוה יחסית (הממוצע בחמש השנים האחרונות הוא 15.8, הממוצע בעשר השנים האחרונות הוא 14.2), ולדעתי הוא גילם כבר - בוודאי באוקטובר ובנובמבר, כשהרפורמה נראתה קרובה יותר ויותר לכדי מימוש - לפחות חלק מהעלייה הצפויה ברווחיות החברות נטו בגלל הרפורמה במס. ולכן, גם אם התחזיות לרווח המצרפי יתגשמו באיזור ה-165 דולר, יש לצפות לקיטון מסוים במכפיל, מכיוון שכבר לא צפויה רפורמה במס - היא כבר קרתה.

לפני שאני עובר לתחזיות, רק אזכיר מרצה שלי שאמר פעם שהסיבה היחידה לתת תחזיות כלכליות היא לגרום לחזאי מזג האוויר להרגיש טוב עם עצמם. ובהרחבה: להערכתי הדולר יעמוד במקום או יתחזק קלות מול רוב המטבעות העיקריים בעולם, מה שלא יקל על מדדי המניות האמריקאיים בשנה הקרובה. כל זאת משום ש:

א. הפד האמריקאי ימשיך במגמת העלאת הריבית וספיגת המזומן מהשווקים.

ב. הפד ימשיך להיות החלוץ במגמה הזו לנוכח הצטרפות איטית ומבוססת של בנקים אחרים, כמו הבנק האירופאי, למגמה.

ובאותה נשימה, התשואות על אג"ח מדינה אמריקאי יעלו והעקום ימשיך להתיישר בהדרגה. להערכתי, התשואה על אג"ח מדינה ל-10 שנים תעלה עד סוף 2018 לסביבות 2.85-2.75 (כעת 2.48), וההפרש בין התשואות לשנתיים ול-10 שנים (שכעת עומד על 59 bps) יתמתן קלות ויגיע לאיזור ה-50-45 bps.

עם זאת, אני נותר אופטימי לגבי שוקי המניות ונכסי הסיכון הגלובליים, מכיוון שאני מעריך שמגמת ה-synchronized growth (כלכלות כל העולם, פחות או יותר, צומחות) תימשך.

השווקים המתעוררים ימשיכו לעלות, וחזק. אם יש דבר שלמדנו בעשורים האחרונים לגבי מניות השווקים המתעוררים זה שה-cycle שלהם הוא ארוך והמומנטום חזק במיוחד. כשהעסק מתחיל לזוז למעלה, הוא לא נעצר אחרי שנה. היו לנו כמה שנים של דשדוש במקום, וב-2017 עלייה של כמעט 40%. לדעתי זו הראשונה מבין מספר עליות שנתיות – בגלל המומנטום הטיפוסי – ולא שנה של one and done.

טלטלה פוליטית בישראל, במיוחד כזו שתערער את כסאו של ראש הממשלה נתניהו, תחליש מאוד את השקל ביחס לדולר. כתבתי על זה כבר לפני כשנה, אבל טחנות הצדק טוחנות לאט. כעת נדמה שאנחנו על סיפן של ההמלצות, לפחות לפי דברי ראש הממשלה עצמו לפני כשבוע. אם זה יקרה, לא אתפלא לראות את ה-USD/ILS זונח (אולי לתמיד) את אזור ה-3.52 פלוס/מינוס שלוש-ארבע אגורות, שבו הוא שוהה כבר מספר חודשים.

הסלוגן של הנשיא רייגן בקמפיין שלו לבחירה מחדש ב-1984 היה "Morning in America", עם יותר מרמז להתחדשות ולשגשוג כלכלי בתקופת נשיאותו הראשונה. ובכן, הגיע הזמן ל-Morning in Europe; היבשת הישנה מפגרת מבחינת צמיחה כלכלית ביחס לארה"ב, אבל לדעתי ב-2018 הפער יתחיל להיסגר, כולל המשך המגמה של תשואות חיוביות נאות על מניות אירופאיות.

הפער בין תשואות אג"ח AAA לבין תשואות על אג"ח זבל הצטמצם מאוד השנה, ולכן שורט על אג"ח זבל (hi yield) אמריקאי: אתם תרוויחו אם התשואה על אג"ח מדינה תעלה, תרוויחו אם התנודתיות בשווקים תעלה ותרוויחו אם קצב הצמיחה במשק האמריקאי יקטן. יש כל כך הרבה דרכים להרוויח בטרייד הזה. הדרך היחידה כמעט להפסיד היא אם 2018 תהיה בסופו של דבר שידור חוזר של 2017 (כלומר, צמיחה ללא עלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות). אני אקח את הסיכון הזה.

2018 מוצלחת לכולם!