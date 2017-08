החברה שנמכרה, אלו שעוד לא, ואיך ישראל הצליחה לפספס בגדול

ביום שני השבוע פורסם שגילעד (סימול: GILD) תרכוש את קייט פארמה (סימול: KITE) עבור 11.9 מיליארד דולר במזומן. זוהי העסקה הגדולה ביותר אי פעם לרכישת חברה בשלב הקליני בביו-טק (כלומר, ללא מוצר מאושר כתרופה). וול סטריט אהבה את העסקה, וכמובן שגם משקיעי קייט, שכבר ביום שני ראו תשואה של כמעט 30% על מחיר הסגירה ביום שישי.

המחיר מצטרף לתשואה אסטרונומית על המניה בחודשים האחרונים; מניית קייט סיימה את 2016 בשער של כ-45 דולר וכעת היא מגיעה ל-178 דולר לקראת עסקת רכישה ב-180 דולר.

אבל למרות המחיר הלא זול (שכאמור שיקף פרמיה של עשרות אחוזים על המחיר ביום שישי) ששילמה גילעד, גם מנייתה שלה עלתה בימים האחרונים (כ-2.5% יחסית למחיר הסגירה שלה ביום שישי), מה שמשקף את שביעות הרצון של המשקיעים מן השילוב הסינרגטי בין החברות ומן המחיר ששולם עבור הרכישה.

גילעד היא חברת ענק (שווי שוק של כמעט 100 מיליארד דולר) עם נוכחות גדולה בתחום הזיהומי - התרופה הנמכרת ביותר שלהם היא לדלקת כבד נגיפית (Hepatitis-C). מצד שני, לחברה יש היצע מינימלי בתחום האונקולוגי, ולכן כבר תקופה ארוכה נמצאת תחת לחץ פנימי וחיצוני (מצד המשקיעים שלה) לרכוש דבר מה בתחום זה. לגילעד ולמנהלי ג'ון מוליגן יש גם מוניטין של רוכשים נבונים; כך למשל, את רב-המכר הנוכחי שלה, סובאלדי לטיפול בצהבת כבד נגיפית, היא רכשה ב-2011 כחלק מעסקה לרכישת פארמאסט עבור 11 מיליארד דולר.

מכל מיני סיבות לא הקדשתי לקייט פוסט נפרד, למרות שהזכרתי אותה בכמה הזדמנויות. למשל, בפוסט הזה לאחר בחירת הנשיא טראמפ, ובפוסט הזה בינואר השנה, שאמנם לא הזכיר את קייט בשמה אלא רק את הטכנולוגיה שהיא מפתחת, אך לשמחתי חלק מהתגובות הבינו בדיוק איזו חברה עומדת ברקע הדברים.

עכשיו כנראה הזמן להתוודות על כך שהבסיס לפוסט השני, מינואר, הוא הניסוי הקליני העיקרי של קייט עוסק בפיתוח תרופה לסוג של סרטן שגבה לאחרונה את חייו של אדם שהיה קרוב אלי במיוחד. הפוסט ההוא העסיק אותי במיוחד, אולי יותר מאשר שאר הפוסטים שלי כאן, כמו שאנשים אחרים שקרובים אלי במיוחד (וייבדלו לחיים טובים וארוכים) זוכרים היטב. אני חייב לומר שאני שמח במיוחד על העסקה של קייט וגילעד, במיוחד משום שהכיסים העמוקים של גילעד והמחויבות שלה לפיתוח תרופות לסרטן על בסיס טכנולוגית CAR-T בוורסיה הספציפית של קייט מבטיחים, ככל שאפשר להבטיח, שהפוטנציאל של הטכנולוגיה הזו לטיפול במספר גדול ככל האפשר של סוגי סרטן ימוצה לטובת החולים. עוד חדשות טובות לגבי טכנולוגיית ב-CAR-T התקבלו היום (ד'), כאשר ה-FDA אישר כתרופה את הוורסיה של חברת נובארטיס (סימול: NVS).

הרכישה הבאה? רק עניין של זמן

אני אופטימי לגבי מניית גילעד בתקופה הקרובה, במיוחד אחרי שאני צופה שה-FDA יאשר בקרוב לקייט את השימוש התרופתי ב-Axi-Cel להתוויות סרטניות מסוימות, בעקבות התוצאות המעודדות של האפקטיביות של הטיפול בניסוי שלב 3, שתוצאותיו התפרסמו במארס האחרון.

אם אכן כך יקרה, זה כנראה לא ישנה את מחיר מנית קייט (אלא אם יתערבו בינתיים חברות אחרות שיבקשו לרכוש אותה במחיר שגבוה מ-180 דולר למניה), אבל כמעט בוודאות יעלה את מחיר מניית גילעד. מעבר לכך, לעסקה שפורסמה צפויות להיות כמה השפעות על סקטור הביו-טק, ואותן אנסה לסקור כעת.

1. כמעט תמיד מתעדכנים מחירי השוק של חברות דומות בסקטור לכיוון מעלה, בעקבות האינפורמציה החדשה שהתגלתה לגבי כמה חברות גדולות מוכנות לשלם עבור טכנולוגיה דומה שבפיתוח. כאן מדובר על מתחרות של קייט בתחום ה-CAR-T כמו ג'ונו (סימול: JUNO), בלובירד (סימול: BLUE) ובליקום (סימול: BLCM), שמניותיהן עלו בכ-10% כל אחת ביום שני, וחלקן המשיכו לעלות עוד גם ביום שלישי.

2. ספציפית, ג'ונו נסחרה כמעט כתרומה סיאמית של קייט במהלך רוב 2015 ו-2016, עד שפרסמה מקרי מוות שארעו במהלך הניסוי הקליני שלה, ואז צנחה המניה משמעותית. החברה נאלצה להפסיק את הניסוי הקליני ההוא ולהתמקד באחרים, מה ששיפר מאוד את מעמדה התחרותי של קייט. העלייה במחיר המניה משקפת, אולי, את המחשבה של המשקיעים שחברה גדולה אחרת תחליט לקנות את ג'ונו, למרות בעיות הבטיחות מהעבר.

3. מהצד של הרוכשות הפוטנציאליות (חברות הפארמה הענקיות ועתירות המזומנים), כפי שהוזכר לעיל, אלה כנראה חדשות טובות עבור גילעד, שנכנסת לתחרות האונקולוגיה, ולכן גם חברות אחרות אולי מרגישות צורך להתחזק בתחום הזה. מחד, אלו חדשות טובות עבור חברות אחרות בתחום. ומאידך, מספר הרוכשות הפוטנציאלי של חברות פארמה אונקולוגיות יורד באחד (כי גילעד כנראה כבר לא תרכוש עוד חברה בעתיד הקרוב), מה שהופך את הנרכשות הפוטנציאליות למעט פחות אטרקטיביות, all other things being equal.

4. בהקשר של גילעד, לאחרונה התגבש קונצנזוס בשוק שהיא עומדת לרכוש חברה בתחום הפארמה, בעיקר בגלל החסרון היחסי שלה בנושא זה. זה השפיע לטובה על מחיר חברות שהוזכרו כנרכשות פוטנציאליות, כמו קלוביס (סימול: CLVS) ואינסייט (סימול: INCY). ביום שני, לאחר הפרסום בדבר העסקה לרכישת קייט, צנחו מחירי שתיהן, בגלל ההכרה שגילעד כבר לא תרכוש אותן. האם המחיר הנמוך יותר יוצר כאן הזדמנות לרכישה?

5. עבור משקיעים אגרסיביים יותר, אני חושב שכדאי להעיף מבט על קלוביס. החברה עוסקת בביו-טק אונקולוגי, ומוצר הדגל שלה הוא תרופה מוצעת לטיפול בסרטן השחלות שמצויה כבר אחרי ניסוי קליני שלב 3 מוצלח, שמצפה לאישור רגולטורי מה-FDA בתקופה הקרובה, ושהודיעה היום שתפרסם תוצאות נוספות בכנס שייערך בספטמבר 2017, מה שמרמז על כך שהתוצאות עומדות להיות חיוביות. היא מעניינת גם בגלל ההסתברות שהתוצאות שלה יהיו חיוביות ושהתרופה המוצעת שלה תאושר לשימוש, וגם משום הפוטנציאל שלה כמועמדת לרכישה. קשה להתנבא בנושא רכישות עתידיות, אבל אין לי ספק שהפרופיל שלה דומה לזה של קייט מלפני כמה חודשים.

6. אינסייט היא חברה גדולה הרבה יותר (27 מיליארד דולר), ולכן אני חושב שהסיכוי שלה להירכש נמוך הרבה יותר מאשר קלוביס (כ-4 מיליארד דולר). אבל גם שם יש ניסויים קליניים אטרקטיביים, ויש סיבות לאופטימיות זהירה למשקיעים שמוכנים לקחת על עצמם את הסיכון של רכישת חברת ביו-טק בשלב הפחות-או-יותר קליני.

7. עוד חברה מעניינת היא טזארו (סימול: TSRO), עם ניסויים קליניים מתקדמים בתרופה מוצעת לסרטן השחלות ולסרטן השד, שגם היא תציג תוצאות מניסויים קליניים באותו כנס בחודש הבא.

הרווח של ארה"ב, ההחמצה שלנו

ואם יורשה לי לסיים בנימה לוקל-פטריוטית וגם טיפה ביקורתית. הכיסוי העיתונאי של העסקה בימים אחרונים נטף גאווה לאומית. טכנולוגיה ישראלית שפותחה במכון ויצמן על ידי מדען ישראלי, מימון ראשוני שמקורו בישראל, חברה יזמית שנוסדה על ידי ישראלי שרכש את השכלתו הרפואית בישראל. בקיצור, כל הסיבות לכיסוי עיתונאי מחמיא ולגאווה לאומית על ההישגים המכובדים של חברינו האזרחים. הכל נכון, אבל. לי יש תחושה לא קטנה של החמצה, כי יכולים היו לצמוח לנו, כישראלים שחיים במדינת ישראל, רווחים – ישירים ועקיפים – גדולים הרבה יותר מהחברה הזו ומהעסקה הזו.

נכון שהטכנולוגיה המאוד בסיסית שנוגעת ל- CAR-T פותחה בישראל, במכון ויצמן, אבל היא חלק קטן מקייט, שפיתחה אותה משמעותית והוסיפה עליה עוד כהנה וכהנה, גם בתחום הכימיה/ביולוגיה/רפואה של תקיפת התאים הסרטניים באמצעות תאי ה-T וגם בתחום הייצור המהיר והזול (יחסית) של התאים המותאמים לכל חולה ספציפי, כך שניתן יהיה להנגיש את הטיפול לחולים באופן המוני. נכון גם שהיזם הוא ישראלי לשעבר, וכך גם אשתו, אבל מרכז חייהם נמצא בלוס אנג'לס כבר מאמצע שנות השמונים. קשה לקרוא לו "ישראלי" בלי להוסיף למילה הזו לוואי כלשהו כדי להעמיד דברים על דיוקם. וכן, המימון המקורי לפיתוח הגיע מישראל, אולם החברה בחרה להתאגד בארה"ב ולפנות למימון ציבורי בארה"ב משום שזה קידם אותה יחסית לגיוס הון בבורסה בישראל, וזוהי תעודת עניות ולא אות כבוד בשבילנו.

לסיום, גם רווח גדול לא יצא לנו מהעניין, כיוון שמס הכנסה כנראה לא ישולם בישראל (בניגוד, למשל, למה שישולם על עסקת אינטל-מובילאיי, שם חלק ניכר מבעלי המניות היו אזרחי ישראל ותושביה לצורכי מס) וגם מכון ויצמן לא יהנה מתמלוגים משמעותיים, לפי הדיווחים. הטכנולוגיה שתמונף לצורך מחקר רפואי נוסף, לנסיונות טיפול בהתוויות אחרות ועוד, ותיצור משרות נוספות, היא כנראה הטכנולוגיה שקייט פיתחה בעצמה, בארצות הברית, ולא הטכנולוגיה שקייט רכשה ממכון ויצמן.

במילים אחרות, אצלי לפחות יש תחושה של גאווה לאומית, אבל לצידה תחושה משמעותית של החמצה. היה יכול לצאת לנו הרבה יותר מכל זה, וחבל שלא.