טלטלה בשוק הטלוויזיה? yes משיקה את סטינג - כל הפרטים

חברת yes השיקה הבוקר (ב') את STING TV, שירות הטלוויזיה המוזל שלה. השירות יעלה היום וכולל 34 ערוצים בקטגוריות ספורט, ילדים, סרטים, סדרות, דוקו, טבע ומדע.

בשונה מכל שירותי הטלוויזיה, התמחור בשירות סטינג מודולרי ומורכב בידי הלקוח לפי חבילות צפייה במחיר שמתחיל ב-29 שקל לחבילת מדע וטבע, 39 שקל לחבילת סדרות, 67 שקל לחבילת ספורט וכן הלאה. חבילת משפחה תעלה 99 שקל לחודש.

המוצר יימכר באופן דיגיטלי ומבוסס על שירות עצמי בהתקנה. התמיכה בשירות תתבצע רק באמצעות צ'אט אונליין.

שירות סטינג מיועד לטלוויזיה בסלולר, אך תשתית ההולכה שבה תשתמש yes אינה תשתית הלוויין - אלא רשת האינטרנט הפתוחה. השירות יהיה מבוסס על ממיר אנדרואידי שיחובר לטלוויזיה כמו הממיר הקיים כיום, ויתמוך בתכונות של צפייה נדחית (VOD) וגישה מכל המכשירים - סמארטפונים, טאבלטים וכן הלאה.

השקת שירות סטינג מסמנת את נקודת השיא בתהליך בן כמה שנים של התעצמות התחרות בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית. במשך שנים שלט בשוק השידורים הדואפול של HOT ו-yes. הדואופול החל להיסדק בדצמבר 2014 עת נכנסה לשוק סלקום TV עם תג מחיר של 99 שקל לחודש. מאז צברה סלקום כ-10% מהלקוחות, כ-150 אלף מנויים, ולאחרונה אף עברה לריווחיות. בקיץ האחרון נכנסה גם פרטנר לשוק עם מוצר זול במיוחד, במחיר חבילה שמתחיל ב-69 שקל לחודש. פרטנר צברה עד כה 30 אלף לקוחות, לפי הכרזה שלה מהשבוע שעבר. בינתיים גם נטפליקס נכנסה לפעילות בישראל, אך מספר הלקוחות שלה בישראל אינו ידוע.

מאז ההשקה של סלקום TV, שתי הפלטפורמות הגדולות החלו לאבד מנויים במהירות ונכנסו למגננה. HOT ו-yes הבינו שהן חייבות לספק מוצר רלוונטי ללקוחות צעירים, מוצר רזה יותר ללקוחות שמוכנים לשלם פחות. באוגוסט האחרון השיקה HOT מוצר כזה תחת המיתוג Next Plus, הנמכר במחיר של 89-99 שקל לחודש ומשווק גם ברשת רמי לוי. כעת, yes מסיימת את המהלך עם הצגת המוצר הטלוויזיוני המוזל שלה.

עבור HOT ו-yes יש גם חשש לקניבליזציה: לקוחות ותיקים שינטשו לטובת הפתרון המוזל. לקוח yes משלם כיום 229 שקל לחודש (לפני מע"מ). yes מאבדת כיום מנויים בקצב של כ-5,000 ברבעון, שיעור נטישה רבעוני של כ-4% וקצב שגבוה מאובדן המנויים ב-HOT (שלה יש את חבילת הטריפל כאמצעי לשימור לקוחות).

סטינג עולה לאוויר בעת ש-yes נמצאת בסכסוך משפטי מר עם RGE, ןלכן בין היתר חבילת ערוצי הספורט אינה כוללת בשלב זה את ערוצי ספורט 5. כך או כך, עבור הצרכנים נראה כי מדובר בעוד אלטרנטיבה מוזלת לצפייה.

הממיר החדש של yes

מה יכללו החבילות השונות?

חבילת סרטים, 39 שקל לחודש, כוללת: 4 ערוצי סרטים - יס1, יס2, יס3, יס4 ויס5, בשילוב ספריית VOD ובה כ-1,000 סרטים.

חבילת סדרות, 39 שקל לחודש, כוללת: 3 ערוצי סדרות - יס דרמה, יס אקשן, יס קומדי, וכן את ערוץ yes דוקו וחבילת הערוצים הישראליים. בנוסף, כוללת החבילה קטלוג VOD של כ-500 עונות וסדרות והפקות המקור של yes.

חבילת ילדים, 39 שקל לחודש, כוללת: 10 ערוצי ילדים וכן VOD וגם לילדי בית הספר, הכולל תכנים מבית: ניקלודיאון, הופ, yes kidZ ,yes WIZ ועוד.

חבילת מדע וטבע, 29 שקל לחודש, כוללת: ערוצי נשיונל ג'אוגרפיק, דיסקברי ועוד. וחבילת הערוצים הישראליים.

חבילת ספורט, 67 שקל לחודש, כוללת: 4 ערוצי צ'רלטון (ספורט 1, ספורט 2, ספורט 3 וספורט 4). ביס אומרים כי "בהמשך יתווספו לשירות גם ערוץ ONE וערוצי ספורט נוספים, לצד חבילת הערוצים הישראליים".

חבילת family בעלות של 99 שקל לחודש כוללת את חבילת הסרטים, הסדרות, הילדים והערוצים הישראליים.

רון אילון מנכ"ל yes הציג את המוצר ואמר: "מיום הקמתה yes חרתה על דגלה להיות חברת הטלוויזיה הטובה בישראל. אנחנו מציגים את הדבר הגדול הבא בשוק הטלוויזיה בישראל עם שירות משוחרר מכבלים, מטכנאים, בלי התחייבויות, בלי מוקד טלפוני ובלי שימור לקוחות. אבל דבר אחד מאפיין את הלקוחות שלנו וזה צמא לתוכן הטוב ביותר".

גיל פרום מנהל המוצר הוסיף: "היתה לנו הזדמנות לברוא מוצר שהוא 100% דיגיטלי. לא צריך להמתין לנציג טלפוני וכל דבר ניתן לתפעל לבד ואם לא תסדרו - יש לנו נציג בצ'אט".