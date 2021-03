לפעמים זה לא נחוץ

לא תמיד צריך להגיד "סליחה" כדי ליישר את ההדורים. מחקר שנערך בקרב סטודנטים סינים ואמריקאים מצא שלאחר מתן שירות לקוי (למשל, המתנה ארוכה לאוכל במסעדה או בתור לחנות), עדיף להודות ללקוח על ההמתנה והסבלנות מאשר להתנצל בפניו. לדברי החוקרים, אמירת "תודה" מחזקת את הערך העצמי של הלקוחות ומביאה לסיפוק גדול יותר.

