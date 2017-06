ה"סופ נאצי" מ"סיינפלד" פושט רגל

סופ-מן (Soupman), החברה שמחזיקה בזכויות על השם והמתכונים של השף שהיה ההשראה לדמות ה"סופ נאצי" בתוכנית הטלוויזיה "סיינפלד", הגישה בקשה לפשיטת רגל בהליך הגנה מפני נושים (צ'פטר 11) בבית משפט בדלאוור.

החברה מסרה כי השיגה מימון חדש של 2 מיליון דולר שיאפשר לה להמשיך ולפעול במהלך פשיטת הרגל וגייסה סמנכ"ל כספים חדש שיפקח על תהליך ארגון מחדש של החברה. במאי הוגשו אישומי העלמת מס נגד סמנכ"ל הכספים לשעבר של סופ-מן רוברט ברטרנד.

סופ-מן מוכרת מוצרים תחת המותג Original SoupMan. החברה החלה את דרכה ב-1984, כשאל יגנה פתח דוכן מרקים ברחוב 55 מערב במנהטן, ועד מהרה נהפך ללהיט בניו יורק, עם תורים ארוכים של לקוחות. יגנה היה ההשראה לדמותו של יב קאסם, שהופיע בפרק המפורסם של "סיינפלד" מ-1995 עם המשפט הידוע: "No soup for you!"