קץ הרפובליקה: "רק עיוור לא יראה דמיון לפאשיזם"

רבים מגיבים לעליית הטראמפיזם והתנועות הלאומניות באירופה באמצעות קריאת ספרי היסטוריה — ובפרט ההיסטוריה של שנות ה–30. והם צודקים. נדרש עיוורון מכוון כדי לא לראות את הקווים המקבילים בין עליית הפאשיזם והסיוט הפוליטי הנוכחי.

ואולם שנות ה–30 אינן העידן היחידי עם לקחים שנוכל ללמוד מהם. באחרונה קראתי הרבה על העולם העתיק. תחילה, אני מודה, עשיתי זאת כדי להתבדר ולהימלט מהחדשות המחמירות מדי יום. ואולם איני יכול שלא לשים לב להדהוד של ההיסטוריה הרומית — ובפרט סיפור נפילתה של הרפובליקה הרומית.

מה שלמדתי הוא שמוסדות רפובליקאיים אינם משמשים הגנה נגד עריצות כשאנשים רבי עוצמה מתחילים לערער את הנורמות הפוליטיות. ועריצות, כשהיא מגיעה, יכולה לשגשג גם תחת מסווה של רפובליקה.

הפוליטיקה הרומית היתה מלאה בתחרות עזה בין אנשים שאפתנים, ואולם במשך מאות שנים התחרות רוסנה על ידי כללי ברזל. אדריאן גולדסוורתי כותב בספר In the Name of Rome: "עד כמה שיהיה חשוב לאדם לזכות בתהילה ולהוסיף למוניטין שלו ושל משפחתו, יהיה זה תמיד בכפוף לטובת הרפובליקה... אף פוליטיקאי רומי מאוכזב לא ביקש את עזרתה של מעצמה זרה".

אלקטורים נותנים את קולם לדונלד טראמפ, בשבוע שעבר במישיגן Sarah Rice/אי־אף־פי

אמריקה היתה כזו פעם, עם "הפוליטיקה המפלגתית נעצרת בקו החוף". כעת יש לנו נשיא נבחר שביקש בגלוי מרוסיה להכפיש את יריבתו, וכל הסימנים מראים כי רוב חברי מפלגתו חי עם זה בשלום. סקר חדש מראה כי התמיכה בוולדימיר פוטין בקרב רפובליקאים גאתה אף (או מפני) שהתברר כי למעורבות רוסית היה תפקיד חשוב בבחירות בארה"ב. ניצחון במאבק פוליטי מקומי נהפך לחזות הכל, וטובת הרפובליקה יכולה ללכת לעזאזל.

ומה קרה לרפובליקה הרומית כתוצאה מכך? רשמית, המעבר של רומא מרפובליקה לאימפריה לא התרחש מעולם. רומא האימפריאלית עדיין נשלטה על ידי סנאט, שרק במקרה היה כפוף לקיסר, שמשמעות תוארו היה "מפקד", בכל דבר חשוב. ייתכן שלא נלך בדרכה של רומא — אבל איננו יכולים להיות בטוחים בכך. התהליך של השמדת המהות הדמוקרטית תוך שמירת המעטה הנאור כבר מתרחש.

פוליטרוקים וכסף, לא אידיאולוגיה

ניקח לדוגמה את מה שקרה זה עתה בצפון קרוליינה. הבוחרים בחרו במושל דמוקרטי. בית המחוקקים המקומי, הנשלט על ידי רוב רפובליקאי, לא ביטל את ההצבעה, אך גזל בפועל את סמכויותיו של משרד המושל, והבטיח כי רצון הבוחרים לא יישמע.

הוסיפו לכך את המאמצים המתמשכים לפגוע בזכויות ההצבעה של קבוצות מיעוטים, ותקבלו את יצירתה בפועל של מדינה של מפלגה אחת, שהדמוקרטיה בה היא פיקציה, והמשחק מכור כך שהצד השני לא יוכל לעולם לנצח.

מדוע זה קורה? איני שואל מדוע בוחרים לבנים ממעמד העובדים תומכים בפוליטיקאים שהמדיניות שלהם פוגעת בהם — אחזור לכך בטורים הבאים שלי. השאלה שלי היא מדוע הפוליטיקאים והבכירים של מפלגה אחת כבר אינם חרדים לערכים האמריקאים הבסיסיים. ובואו נהיה ברורים: זהו סיפור רפובליקאי, ולא מקרה של "שני הצדדים עושים את זה".

מה מניע את הסיפור הזה? אני לא חושב שאידיאולוגיה. לכאורה, פוליטיקאים תומכי השוק החופשי כבר מגלים כי קפיטליזם־מקורבים הוא מצוין כל עוד הוא עובד לטובת המקורבים הנכונים. זה לא קשור למלחמת מעמדות — חלוקת העושר מהעניים ומעמד הביניים אל העשירים היא גורם יסוד במדיניות הרפובליקאית המודרנית.

ואולם מה שמניע ישירות את ההתקפה על הדמוקרטיה, לדעתי, הוא שאיפות קריירה פשוטות של אנשים — פוליטרוקים המוגנים מלחצים חיצוניים באמצעות מניפולציות של מחוזות בחירות, נאמנות מפלגתית, והמון המון תמיכה כספית מפלוטוקרטים. עבור אנשים כאלה, הגנה על הקו המפלגתי ושלטונה של המפלגה הן המטרה. הזעם שהם מפגינים נגד מי שקורא עליהם תיגר הוא זעם של נוכל שנתפס בקלקלתו.

כל זה מבהיר דבר אחד: המחלה של הפוליטיקה האמריקאית לא התחילה עם דונלד טראמפ, לא יותר משהמחלה של הרפובליקה הרומית התחילה עם יוליוס קיסר. שחיקתם של יסודות הדמוקרטיה מתרחשת כבר עשרות שנים, ואין ערובה שנוכל להתאושש ממנה.

אם יש תקווה לגאולה, היא תצטרך להתחיל בהכרה של חומרת המצב. הדמוקרטיה האמריקאית נמצאת על סף תהום.