שוברים את שוק הטלוויזיה הרב ערוצית

דמיינו שיש לכם חנות בשוק. החנות משגשגת ומוכרת צעצועים מיובאים מסין. אבל יום אחד, השכן משמאל פותח עסק דומה, אלא שבמקום להביא את המוצרים דרך הים, הוא מוביל אותם באופן יעיל יותר באמצעות חברת שילוח כלשהי. העסק של השכן מצליח למכור את המוצרים במחיר נמוך יותר — ולמעשה שובר לכם את השוק. זה בערך מה שקרה לחברות הטלוויזיה הרב־ערוצית בשנים האחרונות.

את המהפכה שקרתה בטלוויזיה הרב־ערוצית אפשר לסכם במלה אחת: אינטרנט. הרשת מאפשרת בשנים האחרונות העברת שידורי טלוויזיה וערוצים ליניאריים באיכות טובה מאוד, לרבות HD, ולכן ספקית חדשה יכולה להקים פעילות בלי תשתיות פיזיות.

כך, מבנה התשומות בעולם הטלוויזיה משתנה. אם בעבר החברות היו חייבות להחזיק תשתית יקרה מאוד — כבלים באדמה או לוויין בחלל — כיום אפשר להעביר שידורים באמצעות האינטרנט בעלות אפסית. זה קצת כמו להשוות חנות פיזית לחנות אונליין — יש הבדל ניכר בעלויות, ומההפרש הזה הצרכן מרוויח.

החברות הישראליות, yes ו–HOT, נמצאות במל­כוד הזה בדיוק. yes צריכה לשלם סכומים נכבדים כדי להשתמש בלוויין (זה נקרא "מקטעי חלל"), וכן לתחזק מאות אלפי צלחות לוויין על בתים ובניינים ברחבי ישראל. HOT צריכה לתחזק רשת כבלים באדמה. שתיהן צריכות להשקיע בנוסף ברכישת ממירים, בעלות של כ–200 דולר ליחידה, ובסבסוד המוצר בעבור הלקוח.

מולן קמו בשנים האחרונות מתחרות חדשות שמשתמ­שות באינטרנט, ללא ממירים (נטפליקס, אמזון) או עם ממירים זולים יותר. סלקום, למשל, משדרת לכל סטרימר אנדרואיד, שיש לעתים ללקוח ממילא, או למכשיר אפל TV, או בכלל לטלוויזיה החכמה, בלי שום צורך לסבסד ממיר או לשלוח טכנאי לבית הלקוח.

בחזרה לחנות בשוק — מה הייתם עושים? ברור, הייתם מצטרפים לחברת השילוח של השכן. זה מה ש–HOT ו–yes עושות עכשיו. ב–HOT, אנחנו כבר יודעים, הקימו את פעילות Next — מיזם צפייה אינטרנטי לגמרי במחיר של 49 עד 69 שקל לחודש. ב–yes מקימים פעילות חדשה בימים אלה ממש — מיזם סודי של החברה, שבו עובדים כמה אנשים על מוצר טלוויזיוני חדש לגמרי.

אנחנו יודעים מעט מאוד על המיזם של yes, אבל אפשר כבר לומר שזו תהיה פלטפורמת טלוויזיה מלאה על בסיס ממיר אנדרואיד TV. אפילו משרד הפרסום שנשכר הוא נפרד מזה של yes. גם ב–Next של HOT וגם במיזם החדש של yes יש שימוש במותג חדש, המזוהה עם מחירים נמוכים, כדי לא לפגוע בתפישת המותג הראשי, שימשיך לשמש מותג פרימיום.