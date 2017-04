מתנה לחג: yes מעלה את מחיר ה-VOD

חברת הלוויין yes הודיעה היום (ה') על העלאת מחיר ה-VOD ל-35 שקל בחודש החל מה-1 במאי. העלאה זו מגיעה זמן קצר לאחר שהמתחרה של החברה בטלוויזיה הרב ערוצית, HOT, הודיעה על העלאת מחיר זהה ב-VOD.

בדומה ל-HOT, החברה מסבירה את העלאת המחיר בהרחבת ספריית התוכן ב-VOD וכן בהתייקרות עלות התוכן הבינלאומי. מ-yes נמסר כי "עליית המחיר משקפת את העליות הניכרות בעלויות הרכש הבינלאומי, התייקרות של מאות אחוזים במחירי זכויות השידור של תוכני הספורט, וההשקעה הרבה והרחבת התוכן החינמי בשירות במהלך השנה האחרונה".

שוק הטלוויזיה הרב ערוצית מוחזק על ידי דואפול של HOT ו-yes (מקבוצת בזק). בדומה למה שהתרחש בעידן אי-התחרות בשוק הסלולר, החברות מבצעות העלאות מחיר בשיעורים זהים ובמועדים דומים, כאשר הפרה החולבת של שתי החברות הוא שירות ה-VOD שמתייקר באופן עקבי. שתי חברות הטלוויזיה סובלות מנטישה מהירה - ב-2016 עזבו את HOT כ-13 אלף לקוחות, ואת yes כ-21 אלף לקוחות.

שר הכלכלה אלי כהן התרעם על העלאת מחירי חבילות ה-VOD של yes ו-HOT, וביקש מהרשות להגבלים עסקיים לבדוק את העלאות המחיר ומבנה התחרות בשוק. מלשכת השר נמסר כי "על רקע העלאת המחירים של yes ומחאות מועצת הכבלים והלוויין שלא הואילו, פנה שר הכלכלה לרשות להגבלים עסקיים לבדוק את השלכות השוק הדואופליסטי, בגין ניצול מעמדן של החברות להעלאת מחירים, ולרשות לסחר הוגן לקדם חקיקה שתמנע העלאת מחירים חד צדדית. העלאת המחירים החד צדדית של yes מקורה בשוק הדואופליסטי בו הלקוח שבוי. נפעל לבדוק את התנהלות החברות על מנת למנוע את ניצול הלקוחות".

בשנתיים האחרונות החלו לקום בישראל אלטרנטיבות נוספות לצפייה: סלקום TV, נטפליקס, ואמזון פריים - כולן משדרות בישראל. לאחרונה הצטרף לתחרות גם השירות המוזל Next של HOT.