רצים קדימה: בזק אישרה את המיזוג עם yes

בזק מכשירה את הקרקע למיזוג עם חברת yes, כפי שיתאפשר לה בראשונה בהתאם להודעת משרד התקשורת מהשבוע שעבר, לפיה תבוטל ההפרדה המבנית בחברה. החברה הודיעה היום (ב') לבורסה כי "דירקטוריון החברה קיבל החלטה לפיה תתמזג החברה עם yes".

ההודעה נוגעת רק להחלטת הדירקטוריון בעניין, ואילו המיזוג בפועל כפוף לאישור משרד התקשורת, ויתרחש רק לאחר שימוע שיבצע משרד התקשורת בנוגע להחלטתו על ביטול ההפרדה המבנית בבזק, ויפורסם בתוך מספר שבועות.

משמעות ההודעה לבורסה היא שהחברה מקבלת את הדיל שהוצע לה על ידי מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, במכתבו מסוף השבוע שעבר. הדיל כולל ביטול של ההפרדה המבנית התאגידית, בתמורה להאצת תוכנית ההשקעות של החברה.

בכך למעשה מתניעה בזק את התהליך התאגידי המורכב לאישור המיזוג - קליטת yes ומחיקתה כחברה עצמאית. בהודעה לבורסה נכתב כי "לעניין המיזוג בין החברה לבין yes, תיחשב בזק ל-'חברה הקולטת' ו-yes ל-'חברת היעד'. בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם המיזוג שנחתם בין החברות, תתמזג כל פעילות yes (לרבות כל הנכסים, הזכויות, ההתחייבויות והחבויות, התקבולים, התשלומים, ההכנסות והפעולות האחרות שלה, בין כספיות ובין אחרות, וכן, להסיר ספק, רשיונות) לתוך בזק, ללא תמורה".

מבזק נמסר כי ההליך התאגידי הפנימי בו היא מתחילה כעת יארך לפחות 50 יום, וזאת בלי קשר להליך הרגולטורי המקביל, שבמסגרתו תפעל החברה להאיץ את קבלת האישורים הנחוצים. הלחץ בבזק נובע מהרצון לעשות שימוש, מהר ככל הניתן, בהפסדי חברת הלוויין הצבורים לטובת הפחתת מסים בבזק, בסכום מוערך של כ-40 מיליון שקל ברבעון.