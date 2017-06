עתיד מקפיא

מאז "המיתון הגדול" ב־2009־2007, הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם שמרו על שיעור הריביות קצרות הטווח ברמה הקרובה לאפס. בארצות הברית אפילו לאחר ההעלאות האחרונות של הפדרל רזרב, הריבית נותרה מתחת ל־1%, ושיעור הריביות ארוכות הטווח על אג"ח ממשלתיות נמוך באופן דומה. יתרה מכך, בנקים מרכזיים גדולים תמכו בשווקים בצורה יוצאת דופן באמצעות רכישה של כמויות חוב עצומות ובאחזקת חובות אלה. מדוע ההנשמה הכלכלית הזאת נחוצה, ומדוע במשך זמן כה רב?

לטעון שהמיתון הגדול גרם לכך, יהיה מעט פשטני. ריביות מתואמות אינפלציה לטווח ארוך לא הגיעו לרמות נמוכות בשנים 2009־2007. אם בוחנים את ביצועי תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים של ארצות הברית ב־35 השנים האחרונות, אפשר לראות מגמת ירידה יציבה, ללא שינויים מיוחדים בתקופת המיתון הגדול. שיעור התשואה היה 3.5% ב־2009, בסוף המיתון. כיום הוא מעט מעל 2%.

הדבר נכון גם לגבי ריביות מתואמות אינפלציה. במיתון הגדול, התשואה על האג"ח הממשלתיות לעשר שנים שאינן צמודות הגיע לכמעט 3% ברגע מסוים, והיה קרוב ל־2% בשלהי המיתון. מאז ריביות אלה בעיקר ירדו.

העובדה שאנשים מוכנים לחסוך את הכסף שלהם במשך עשור בריביות נמוכות כאלה מרמזת שבשוק שלטה נטייה מתמשכת לפסימיזם, שמשתקפת בפופולריות של השימוש במונח "קיפאון מתמיד" או "סטגנציה מתמשכת" (Secular Stagnation), כדי לתאר כלכלה חלשה באופן תמידי. לאחר ששר האוצר לשעבר לארי סאמרס השתמש במונח הזה בנאום בקרן המטבע הבינלאומית בנובמבר 2013, פול קרוגמן, כותב הטורים של "ניו יורק טיימס" אימץ אותו, והמונח נהפך לוויראלי.

למרות הפופולריות הנוכחית שלו, מקורותיו ישנים. הוא הופיע לראשונה בנאום שנשא אלווין הנסן, כלכלן מאוניברסיטת הרווארד, בדצמבר 1938 – ובספר שפרסם באותה שנה. הנסן תיאר את "מהות הסטגנציה המתמשכת" כ"התאוששות כלכלית שדועכת בטרם החלה, ושורה של מיתונים שמזינים זה את זה, ומותירים מאחור גרעין קשה של אבטלה". כשהנסן נשא את נאומו, הוא ציפה שהסטגנציה בכלכלה האמריקאית תימשך לנצח. השפל שהחל עם קריסת שוק המניות ב־1929 נכנס לשנתו העשירית, ומלחמת העולם השנייה עדיין לא פרצה. רק לאחר שהמלחמה החלה, הסתיימה הסטגנציה.

התיאוריה של הנסן התבססה על האבחנה לגבי קצב הילודה בארצות הברית, שהיה נמוך במיוחד בשנות ה־30 של המאה ה־20, לאחר שכבר ירד באופן דרמטי עד סוף שנות ה־20. הירידה בילודה מבשרת סטגנציה, טען הנסן, מכיוון שאנשים אינם צריכים להוציא הרבה כסף על ילדים, וחשים צורך מועט להשקיע בעתיד. שיעור הילודה הממוצע בעולם נפל מאז המשבר ב־2008. אולם ילודה נמוכה אינה קשורה למשבר באופן מיוחד, לאור העובדה ששיעורי הילודה יורדים בהתמדה לאורך המאה.

הסבר אחר למצב הוא שהמשבר ב־2008 נחרת בזיכרון כפחד גדול מפני אירוע "ברבור שחור" נדיר אך הגיוני. במאמר שפרסמו ג'וליאן קוזלובסקי, ונקי וונקטסווארן ולורה וולדקמפ מאוניברסיטת ניו יורק, נטען כי הגיוני להיאחז בחששות אלה, משום שלאחר שאירוע בלתי מתקבל על הדעת אכן מתרחש – רגשות אלה מקבלים הצדקה.

התיאוריה שלי לגבי הסטגנציה הנוכחית מתמקדת בחשש הגדל מפני ההתקדמות המהירה בטכנולוגיות שיכולות בסופו של דבר להחליף את מרבית המשרות שלנו, אם לא את כולן, ולהצית אי שוויון עמוק. אנשים יסרבו להשקיע משום שהם חוששים לעתידם המקצועי – חששות שאולי אינם משתקפים בתשובותיהם כשהם עונים על סקר לגבי ביטחון צרכנים. אם אכן זה המקרה, הם יזדקקו ליותר תמריצים כמו ריביות נמוכות כדי להמשיך להוציא כסף.

מבול של חדשות טובות לאחר משבר עשוי לעורר אופטימיות שטחית, בלי להסיר בפועל את החששות ממשבר נוסף. מאז 2012 שוקי ההון והדיור רשמו שיאים. אולם דבר דומה קרה גם בשפל הגדול: התקשורת דיווחה כל העת על שיאים של מדד זה או אחר. מחקר על "חדשות ועיתונות" של פרוקווסט לשנים 1939־1930 מצא 10,315 כתבות עם המילים "שיא חדש". ב־1933, בנקודת השפל של השפל הגדול, דיווחו על שיאים בתפוקת הנפט, מחירי הזהב והחיטה, צריכת סיגריות ורווחים של חברות פרטיות.

דיווחים טובים כאלה עשויים להעניק תקווה לאנשים כי המצב משתפר באופן כללי, בלי לשכך את החשש כי הם עדיין יכולים לסבול מקטסטרופה כלכלית. למעט תמריצים חזקים בצורה יוצאת דופן, תחושה מבשרת רעות תרסן את הוצאותיהם. הגישה הנרטיבית בפסיכולוגיה לימדה אותנו שאין כל סתירה: אנשים יכולים לתחזק נרטיבים מנוגדים במקביל. כשאנשים מדמיינים תרחישי אסונות, קובעי המדיניות חייבים להגיב בהתאם.

רוברט ג'יי. שילר, חתן פרס נובל בכלכלה ל–2013 ופרופסור לכלכלה באוניברסיטת יל, הוא כתב את הספר Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception. עם ג'ורג' אקרלוף.