מיליארדרים נגד המדיה בעידן טראמפ

קבוצה קטנה של אמריקאים מגה עשירים - והנשיא הנבחר ביניהם - הניחה את התשתית למתקפה משפטית חסרת תקדים על המדיה. האם הם יכולים להצליח?

ב־2005 פרסם טים אובריאן, אז כתב פיננסים ב"ניו יורק טיימס", את הספר TrumpNation: The Art of Being the Donald ("טראמפניישן: האמנות של להיות הדונלד"). אובריאן שוחח עם מקורות המקורבים לעסקים הפיננסיים של דונלד ג'יי. טראמפ, שהגיעו למסקנה שהשווי הנקי של יזם הנדל"ן נע בין 150 מיליון דולר ל־250 מיליון דולר, ולא 2־5 מיליארד דולר, כפי שטראמפ טען בעבר. טראמפ, שנהג לחזר אחר אובריאן באמצעות נסיעות בפרארי שלו וטיסות במטוס הפרטי, תבע אותו על הוצאת דיבה בניו ג'רזי ב־2006. הוא כינה את אובריאן "משוגע" בתוכנית הבוקר "טודיי שואו" – לטענת אובריאן, בעוד הוא ממשיך להציע לו טובות באופן פרטי. ההוצאה לאור של ספרו של אובריאן, וורנר בוקס, נכללה בתביעה ושכרה עורכי דין מהשורה הראשונה. אלה העבירו את טראמפ שבעה מדורי גיהנום במהלך יומיים של תצהירים. כשנשאל לגבי עסקי הפיננסים שלו, טראמפ נתפס משקר או מגזים 30 פעמים. "הוא חשב שיקבל שופט ידידותי, וכולנו נרים דגל לבן", אומר אובריאן, כיום עורך בכיר בבלומברג וויו. "לא נכנענו". התיק עבר בין ארבעה שופטים ובוטל ב־2009.

התביעה של טראמפ נגד אובריאן היתה אחת משבעה ניסיונות מצד הנשיא הנבחר והחברות שלו לתבוע על הוצאת דיבה. הוא זכה פעם אחת בלבד, כשהנאשם לא הגיע לבית המשפט. אולם דרך הפעולה הסטנדרטית הזאת – הגנה על המוניטין שלו וניצחונות בבית המשפט – אינה אופיינית ליחסו של טראמפ להשקעותיו. "הוצאתי כמה דולרים על תשלומים לעורכי הדין, הם הוציאו הרבה יותר", הוא אמר ל"וושינגטון פוסט" במארס, כשנשאל לגבי הסכום הגדול שבזבז על התביעה נגד אובריאן. "עשיתי זאת כדי להפוך את חייו לסיוט, ואני שמח על כך", הוסיף.

טראמפ טעה: וורנר בוקס הוציאו פחות ממנו, ואובריאן לא שילם דבר, אך זה לא הופך את הרעיון המרכזי של טראמפ לפחות מטריד: להשתמש בחוק הדיבה כנקמה. זה מטריד כשאיש עשיר מאוד (אפילו אם הוא לא עשיר כפי שהוא טוען) מתייחס למערכת המשפט כאל כלי נשק שאפשר להשתמש בו נגד ביקורת. כשיתמקם בבית הלבן, לטראמפ יהיו מגוון של כלים שיעמדו לרשותו, והעבר שלו מרמז על כך שהוא ינסה להשתמש בעיתונות – ואולי גם לשלוט בה ולהכניע אותה – אפילו יותר מקודמיו בתפקיד.

כמועמד לנשיאות, טראמפ דיבר באופן מעורפל על כך שהוא רוצה "לבחון מחדש את חוקי הדיבה". שאלתי את הדוברת שלו, הופ היקס, באימייל למה הוא התכוון, אך היא לא ענתה לשאלה (או לשאלות אחרות ששאלתי). סמכויותיו הישירות של הנשיא אינן כוללות את הכוח לשנות את חוקי תביעות הדיבה. אך החוקים המגנים על הסופרים, הכתבים והמוציאים לאור שלנו אינם חסינים באופן מוחלט. בשנים האחרונות הצטרפו לטראמפ לפחות שני מיליארדרים הנחושים בדעתם לנצל את הפרצות בחומת ההגנה ששומרת על העיתונות. חברי המועדון הם יזמים. הם תבעו או מימנו תביעות כדי להגן על המוניטין שלהם או לשמור על פרטיותם, אך המטרה האמיתית היא ככל הנראה להעניש מבקרים כמו אובריאן, או אפילו להרוס את כל גופי המדיה.

סוג כזה של מניפולציה של החוק מתבצע דווקא ברגע של חולשה מצד העיתונות, שנמצאת כבר במצב שברירי בשל פגיעה בהכנסות ועוינות מצד הציבור. רק כ־40% מהציבור האמריקאי – השיעור הנמוך ביותר מאז שנות ה־90 – מאמין שהמדיה "מדווחת את החדשות במלואן, בצורה מדויקת והוגנת", לפי סקר של גאלופ שנערך בספטמבר 2015. חוסר אמון זה גדל והולך מזה זמן רב, אך הוא גבר הודות לעידודו של טראמפ במהלך מסע הבחירות שלו. הוא כינה את הכתבים שסיקרו אותו "נבלות" כשהקהל שנאסף סביבו קורא קריאות גנאי. בין תומכיו לא שוררת הסכמה מוחלטת על כך שהעיתונות צריכה למתוח ביקורת על בעלי הכוח ולגרום להם לשאת באחריות. סקר של חברת Pew מצא לאחרונה כי רק מחצית מתומכי טראמפ הסכימו לאמירה כי בדמוקרטיה חזקה חשוב ש"גופי חדשות יהיו חופשיים למתוח ביקורת על מנהיגים פוליטיים".

גופי מדיה זכו פעמים רבות כששכנעו את השופטים לבטל את התביעות שהוגשו נגדם. אך מאז 2010, שיעור ההצלחה שלהם בתביעות דיבה והזכות לפרטיות ירד מ־52% בעשורים הקודמים ל־39% בלבד, לפי המרכז למידע משפטי במדיה (MLRC). העלות החציונית של הנזק עלתה פי חמישה מאז 1980, ל־1.1 מיליון דולר. הסכום כולל שלושה פסקי דין גדולים שהתקבלו בשמונת החודשים האחרונים, נגד "גוקר", "רולינג סטון" ו"דה ניוז אנד אובזרוור" בריילי, צפון קרוליינה. אלה אמנם תביעות דיבה שגרתיות, ובאמת מוקדם מדי מכדי לומר שהשמים אכן נופלים על העיתונות – אבל הם בהחלט מתמלאים עננים.

הרף הגבוה ביותר לזכייה בתביעת דיבה בארצות הברית הוצב ב־1964, כשבית המשפט העליון פסק בתיק "ניו יורק טיימס" נגד סאליבן. בתיק המדובר, שנחשב אחת מההצהרות החזקות ביותר של בית המשפט בעד חופש הדיבור, ל.ב. סאליבן, מפקח עירוני שפיקח על המשטרה בעיר מונטגומרי, אלבמה, תבע את ה"ניו יורק טיימס" על מודעה שהתפרסמה בעיתון ועליה היו חתומים 100 תומכי זכויות האזרח. המודעה, התברר, כללה כמה טעויות עובדתיות. סאליבן טען שתיאור הדרך שבה הגיבה משטרת מונטגומרי למחאות בעד זכויות האזרח גרם לו להיראות רע. במסגרת חוקי התקופה, יכולת לזכות בתביעת דיבה אם הוכחת שהתוכן שפגע במוניטין שלך היה שגוי או שקרי. המושבעים באלבמה הסכימו עם סאליבן וזיכו אותו ב־500 אלף דולר כפיצוי (סכום השקול לכ־4 מיליון דולר כיום).

טראמפ קורא מה"וול סטריט ג'ורנל" בעצרת בחירות באוקטובר 2015 . המדיה היא השעיר לעזאזל המושלם © Daron Dean / Reuters

לאור תביעות דומות נוספות שהיו תלויות ועומדות נגד העיתון, נאלץ "ניו יורק טיימס" להוציא את כל כתביו מאלבמה. אך כשהעיתון ערער בפני בית המשפט העליון, השופטים ביטלו את פסק הדין של סאליבן והציבו תקן מחמיר בהרבה כדי להוכיח דיבה. לפי בית המשפט, דמות ציבורית חייבת להוכיח שהצהרה שקרית ופוגענית לגביה אכן התפרסמה מתוך כוונת זדון – כלומר, תוך התעלמות מכוונת מהאמת. בשנות ה־80 ירד מספר תביעות הדיבה, ואם תביעה כזאת הגיעה לבית המשפט, היא לרוב הסתיימה בתבוסה עבור התובע. בשתי דוגמאות מאותה תקופה – הגנרל ויליאם ווסטמורלנד תבע את CBS, ואריאל שרון, שר הביטחון הישראלי אז, תבע את המגזין "טיים" – הפסידו התובעים. תוצאות התביעות האלה, כמו גם הפסדים בתיקים מפורסמים אחרים, "ריפו את ידי התובעים ועורכי דינם", אומר ג'ורג' פרימן, מנכ"ל MRLC (ולשעבר עורך דין בשירות "ניו יורק טיימס").

ואולם, תובעים עשירים מאוד אינם פועלים לפי אותם כוחות שוק. הם יכולים לאיים לתבוע את העיתונות כצורת השקעה, כשהפיצוי הוא לכל הפחות העלות הגבוהה עבור הנתבע והזמן שנדרש לנתבע להכין את המסמכים ולהופיע בתצהירים. בפברואר 2012, מגזין "מאתר ג'ונס" פרסם כתבה על המיליארדר מאיידהו, פרנק ונדרסלוט, תורם גדול של עמותת העל שתמכה במועמד הרפובליקאי, מיט רומני. ב־1999, בתגובה לתוכנית דוקומנטרית, ונדרסלוט נתן חסות לשלטי חוצות שבהן נשאל: "האם הטלוויזיה הציבורית צריכה לקדם סגנון חיים הומוסקסואלי עבור ילדיך?". במגזין נכתב שוונדרסלוט "הוציא מהארון" כתב הומוסקסואל, פיט זוקרמן, ו"תקף" אותו ואת הדיווחים שלו לאחר שהכתב סייע בפרסום כתבה ב־2005 על מדריך במחנה צופים באיידהו פולס, שהיה פדופיל. הכתבה על ונדרסלוט היתה מבוססת בחלקה על כמה מודעות שהוא פרסם ב"איידהו פולספוסט רג'יסטר". ונדרסלוט לא אהב את האופן שבו תוארו בכתבה האירועים שהתרחשו במחנות הצופים. במודעות, הוא כינה את זוקרמן "הומוסקסואל" וטען ש"הוא מונע מנקמה אישית".

ונדרסלוט תבע את "מאתר ג'ונס" על דיבה. "הם רצו לתקוף אותי באופן ציבורי בגלל שתרמתי תרומה גדולה למיט רומני", אמר לי ונדרסלוט. כבעלים של מועדון מקוון למוצרי בריאות, ונדרסלוט אמר גם שהכתבה עלתה לו בלקוחות. לאחר שלוש שנים של תהליכים משפטיים, שכללו חשיפה של אימיילים פנימיים, "מאתר ג'ונס" הוציאה כ־2.5 מיליון דולר בעלויות משפטיות. הביטוח לא כיסה הכל. "התביעה גרמה לנו נזק רב", אמרה קלרה ג'פרי, העורכת הראשית של המגזין. "אנחנו עדיין מתקשים להתאושש ממנה".

השופטת דרלה וויליאמסון ביטלה לבסוף את התביעה של ונדרסלוט באוקטובר 2015, ומצאה שהצהרות המגזין לגביו היו נכונות, או שהן נפלו תחת ההגדרה של חופש הביטוי המוגן בתיקון הראשון של החוקה. אולם וויליאמסון נקטה צעד בלתי־רגיל וכללה בפסק הדין את ההסכמה החלקית שלה עם התלונה הבסיסית של ונדרסלוט, שהאשים את המגזין ב"זריקת בוץ" במקום חקירת הנושא צורה הוגנת, כפי שעיתונות חוקרת צריכה לעשות. למרות ההפסד, ונדרסלוט הכריז כי יצא זכאי ותביעתו הצדיקה את עצמה, והקים את "הקרן להגנה על החירות האמיתית" כדי לסייע לאנשים נוספים שרוצים לתבוע את "העיתונות הליברלית". הקרן גדלה ל־1־2 מיליון דולר, לדבריו – פי חמישה מהסכום שהוא התחייב להשקיע. "כך אנחנו יכולים לרדוף אחר מקרה שאנחנו חושבים שמצדיק את הגנת הקרן", אמר לי ונדרסלוט.

היה זה מיליארדר נוסף, פיטר תיל, שהבין את הפוטנציאל של מימון תביעות של אנשים אחרים. תיל, דמות משפיעה בעמק הסיליקון שייסד את פייפאל ומכהן בדירקטוריון של פייסבוק, הוא כיום יועץ של טראמפ. הוא ובכירים אחרים בעמק הסיליקון היו מטרה שגרתית עבור הדיווחים האגרסיביים של האתר "גוקר". ב־2007, האתר פרסם מאמר שכותרתו "פיטר תיל הוא לגמרי הומו, חבר'ה". תיל לא הגיש תביעה בשמו. הוא שילם בחשאי לעורך הדין ההוליוודי, צ'רלס הרדר, לפחות 10 מיליון דולר כדי שיתבע את "גוקר" בשם כמה תובעים. לא תיל ולא הרדר מסכימים לומר כמה תביעות מימן תיל, אך הרדר הגיש לפחות חמש תביעות נגד האתר, כתביו ועורכיו (הוא ייצג גם את מלניה טראמפ בתביעה בסך 150 מיליון דולר בארצות הברית נגד הצהובון הבריטי "דיילי מייל" ובלוגר ממרילנד, שכינו אותה "יצאנית"). כשתפקידו של תיל נחשף על ידי מגזין "פורבס", תיל אמר שהמטרה שלו היתה "פחות נקמה ויותר הרתעה". כשנשאל באוקטובר לגבי החשאיות שבעזרתה פעל, תיל אמר, "שקיפות היתה הופכת את העניין למשהו אחר לגמרי – המיליארדר מנסה להרוס את התיקון הראשון" ( תיל סירב להגיב לכתבה זו).

במארס, כשתפקידו של תיל עדיין היה סודי, אחת מהתביעות שמימן הגיע לבית המשפט בפלורידה. התובע, המתאבק הוותיק האלק הוגאן, תבע את "גוקר" על כך שהפר את פרטיותו כשפרסם סרטון וידאו מאוקטובר 2012, שבו נראה הוגאן מקיים יחסי מין. הוגאן, ששמו האמיתי הוא טרי ג'. בולאה, העיד כי הוא ניזוק רגשית. אם כי כמה חודשים קודם לכן, כששמע לראשונה על קיומה של קלטת הסקס שלו, הוגאן הופיע במגזין הווידאו המקוון "TMZ לייב", והתבדח כי קיים יחסי מין עם כמה "שחרחרות".

אריאל שרון מחוץ לבית המשפט הפדרלי בניו יורק, 1985 . הפסיד בתביעת דיבה נגד מגזין "טיים" David Bookstaver / ASSOCIATED PR

כדבר שבשגרה, שופטים מבטלים תביעות על הפרת פרטיות כשהתובע למעשה עודד עניין חדשותי. בפסיקה הראשונית לפני המשפט, בית המשפט לערעורים בפלורידה פסק כי "גוקר" פרסם את קלטת הסקס של הוגאן כחלק מ"דיון ציבורי מתמשך", ואף התייחס בדבריו להופעותיו של הוגאן ב"TMZ לייב" ובתוכנית הרדיו של הווארד סטרן. אך השופטת בתיק, פמלה קמפבל, הורתה לחבר המושבעים להחליט אם פרסום הקלטת היה צעד "פוגעני מאוד עבור אדם מן השורה" ו"לא עניין ציבורי מוצדק". חבר המושבעים ככל הנראה חש את אותה תחושת עוינות כלפי העיתונות כשזיכה את הוגאן בפיצויים בסך 140 מיליון דולר. "לא רצינו רק להעניש את 'גוקר' והאנשים שהיו מעורבים בפרסום הזה", אמר מושבע אחד ל־ABC לאחר המשפט. "רצינו להציב דוגמה לחברה וללמד את גופי המדיה האחרים לקח". בתוך חודשיים, החברה האם של "גוקר" פשטה את הרגל. "גוקר" נמכר והפסיק להתקיים.

במחצית המאה שעברה מאז פסק הדין "ניו יורק טיימס" נגד סאליבן, ארצות הברית ראתה בעצמה פעמים רבות אות וסמל לעיתונות חופשית. חוקי הדיבה האמריקאיים מגנים על הכתבים והמוציאים לאור טוב יותר מהחוקים במדינות כמו בריטניה, שם קל יותר לזכות בתביעת דיבה. עם זאת, פיצויים עצומים שהמושבעים פוסקים לטובת התובע לא הורסים הוצאות לאור בבריטניה, שבה יש מגבלה בלתי רשמית על סכום הפיצויים – כ־250 אלף ליש"ט (בנוסף לעלויות משפטיות). הוצאות לאור בריטיות יכולות להתייחס לפיצויים שהן צריכות לשלם למישהו שטען שהן פגעו בשמו, כאל הוצאה עסקית. בנוסף, הן יכולות להתנצל על כתבה שפרסמו אם זאת התגלתה כשגויה, והסיכון בכך לא יהיה כה גדול לעומת ארצות הברית. "יש מגבלה על פיצויים בתביעה על רשלנות רפואית", אומר רוברט פוסט, דקאן בית הספר משפטים באוניברסיטת ייל. "מדוע שלא תהיה מגבלה גם עבור עיתונאים?".

מפתה מאוד להתייחס לקריסתו של "גוקר" כאל תופעה ייחודית או מוצדקת, אך זוהי נחמה שקרית, אמר באוגוסט עורך לשעבר באתר, טום סקוקה. כל הוצאה לאור "מוכנה לספוג את הנזק כשהיא טועה", הוא כתב על "גוקר", "אבל הקמפיין החשאי של תיל נגד 'גוקר' שינה את התנאים ואת אופן חישוב הסיכון". הלקח, כתב סקוקה, הוא "שאתם חיים במדינה שבה מיליארדר יכול להרוס לחלוטין הוצאה לאור".

שני כוחות חדשים לוחצים כיום את העיתונאים. הראשון הוא אנשים כמו תיל, שמוכנים להמר על תביעה אחרי תביעה עד שהם מנצחים. השני הוא העוינות של הציבור נגד העיתונות, שמתודלקת כעת על ידי הנשיא הנבחר. חבר מושבעים נוטה לשקף את תחושת הציבור, ובאחרונה הם נטו להעניש לא רק אתרי חדשות חסרי כבוד כגון "גוקר", אלא גם עיתון רציני. בספטמבר, "דה ניוז אנד אובזרוור", היוצא לאור זה יותר מ־100 שנים, ספג תביעה על הוצאת דיבה שהגישה נגדו סוכנת מדינה לשעבר לבליסטיקה בצפון קרוליינה. האחרונה תבעה את העיתון על שתי כתבות מ־2010, שכללו חשדות של מומחי כיבוי אש, לגבי זיוף ראיות כדי לסייע לתובע לנצח בתיק רצח. הסוכנת אמרה שהחשדות לא היו נכונים וכתוצאה מכך היא הואשמה בפשע. העיתון עמד לצד כתביו, אך חבר המושבעים מצא שהעיתון אשם והורה לו לשלם 9 מיליון דולר. הסכום עלה על המגבלה הקבועה במדינה על פיצויים, וככל הנראה יירד ל־6 מיליון דולר. "דה ניוז אנד אובזרוור" מתכוון לערער.

פיטר תיל. "פחות נקמה ויותר הרתעה" בלומברג

מאז הבחירות, ממשיך טראמפ להתייחס לעיתונות כאל שק אגרוף. בסוף השבוע לאחר ניצחונו, הוא יצא נגד ה"ניו יורק טיימס" בטוויטר על "הסיקור העלוב והלא מדויק של 'תופעת טראמפ'". טראמפ ניזון מתשומת הלב של המדיה, אך הוא גם יודע שככל שמעמדה של העיתונות בדעת הקהל ממשיך לרדת, כל סיקור קשוח שלו ייראה בלתי־אמין. המדיה משמשת גם כשעיר לעזאזל המושלם. כשנשאל בתוכנית "60 דקות" מדוע שחורים, מהגרים ומוסלמים הביעו פחד מפני נשיאותו, ענה טראמפ: "אני חושב שהכל באשמת העיתונות".

יהיו תחושותיו של טראמפ לגבי המדיה אשר יהיו, "ניו יורק טיימס" נגד סאליבן ימשיך להשפיע גם לאחר כהונתו. הפסיקה בתיק מקודשת, ובשנים האחרונות, בית המשפט העליון אף הרחיב את הישג היד של התיקון הראשון לחוקה. המדינות נקטו אף הן בצעדים: כדי למנוע מאנשים לנצל את בית המשפט ולהשתיק או לנקום באלה שמבקרים אותם, 28 מדינות ומחוז קולומביה חוקקו חוקי אנטי־סלאפ"פ – תביעת השתקה או תביעה אסטרטגית נגד השתתפות ציבורית (SLAPP). אמנם יכול להיות שטראמפ ימנה שופטים שימצאו דרך לעקוף את החוקים שמגנים על העיתונות. בטווח הקצר, הוא יכול לבקש ממשרד המשפטים לתבוע עיתונאים שמדווחים על הדלפות מהממשל שלו (משרד המשפטים חקר עיתונאים בזמן כהונת אובמה, אך לא הגיש נגדם כתבי אישום). ייתכן גם שהעיתונות תהפוך לשומרת סף מוחלשת בגלל שינויים שקשה לעקוב אחריהם. כראש הזרוע המבצעת, לנשיא יש שליטה גדולה על הגישה למידע. לסוכנויות פדרליות יש כוח לעצב את מצב האומה. טראמפ יכול להעסיק אנשים שיבטלו מימון עבור מחקרים ממשלתיים שאינם משרתים את האינטרסים שלו, או משתיקים ממצאים שהממשל לא אוהב.

הנשיא החדש יאשים את העיתונות כל הזמן בכך שהיא אינה מדווחת את האמת, אלא שהוא עצמו מסלף את העובדות. "המטרה היחידה שלהם תהיה לקעקע את המוניטין של העיתונות", צופה אובריאן לגבי ממשל טראמפ. יש סימנים גם של מאמצים חדשים לרסן את החוק. היועץ הבכיר של טראמפ, סטיבן באנון, ניהל את ההוצאה לאור הימנית־קיצונית "ברייטברט ניוז" לפני שהצטרף למסע הבחירות של טראמפ בקיץ האחרון. "ברייטברט" הודיעה בחודש שעבר שהיא "מכינה תביעה בסך מיליוני דולרים נגד "חברת תקשורת גדולה" על כך שכינתה את "ברייטברט" "אתר לבן לאומני". אפילו אם זה לא נכון, האיום ירפה את ידי גופי התקשורת האחרים משימוש בכינוי הנ"ל, מה שבתורו יסייע ל"ברייטברט" ולבאנון להפוך למקובלים יותר על ידי הזרם המרכזי.

טראמפ צדק לגבי דבר אחד: אתה לא חייב לזכות בכל תביעה כדי להתקדם במערכה המשפטית הגדולה.

אמילי בזלון היא כתבת של ה"ניו יורק טיימס" ועמיתה בקרן טרומן קפוטה בבית הספר למשפטים באוניברסיטת ייל

תרגום: טלי גולדשטיין