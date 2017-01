ניצחון לערוץ הילדים: פרקי הסדרה "אובוי" יישארו בבעלות RGE - ולא ישודרו ב-yes

הקרב המשפטי בין yes לבין RGE, בעלת השליטה בערוץ הילדים, מגיע להכרעת ביניים: בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק היום (ד') כי RGE לא תצטרך להעביר ל-yes את פרקי הסדרה הפופולרית "אובוי", ומשמעות הדבר ש-yes לא תוכל לשדרם. ההחלטה היא אמנם בבחינת סעד זמני, אולם עשויה להיות לה השפעה על השאלה הרחבה יותר לגבי זהות בעלי התוכן.

yes החליטה באחרונה להוריד מהאוויר את ערוץ הילדים. עם הורדת הערוץ פרצה מחלוקת בין הצדדים בשאלה מי הם בעלי התכנים שהופקו במימון yes עבור ערוץ הילדים. המאבק פרץ בעיקר בנוגע להפקות בלעדיות ששודרו בערוץ הילדים עבור yes, ובראשן הסדרה "אובוי".

לפי yes, התוכן הוא בבעלותה, ולכן היא פנתה לבית המשפט בדרישה לסעד זמני שיחייב את RGE להעביר לה אותו. בימים האחרונים קבע בית המשפט כי על RGE להעביר לה שני פרקים בסדרת הילדים - 21 ו-22 (שטרם שודר). מנגד, RGE חשפה מסמך סודי, שלפיו ההפקות המדוברות הן בבעלות RGE שכן yes התחייבה במסמך לא לשדרן. ב-yes טענו מנגד כי המסמך עסק בהפקות מסוג אחר.

לאחר דיונים ארוכים שנערכו בימים האחרונים, הכריע כעת בית המשפט כי פרקי הסדרה עד פרק 20 (שכבר שודרו בערוץ הילדים) ייישארו בידי yes, אך כל הפרקים מרגע הורדת ערוץ הילדים יישארו בידי RGE ו-yes לא תוכל לשדרם.

פרקי הסדרה "אובוי" הפכו לפופולריים מאוד, והורדתם מהאוויר גרמה לפגיעה קשה ב-yes. בדף הפייסבוק של החברה נכתבו תלונות רבות בימים האחרונים מצד צופים (והוריהם) על רקע הורדת הסדרה. כעת, כדי ש-yes תוכל לשדר את פרקי סיום העונה, יהיה עליה להגיע להסכם כספי עם RGE.

את ערוץ הילדים ייצג עו"ד שמוליק קסוטו.