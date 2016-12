חשיפה: המסמך הסודי שנעול בכספת - ומטלטל את תעשיית הטלוויזיה בישראל

בכספת נעולה במשרדים של שני עורכי דין שוכבת מאז אוקטובר 2012 מעטפה סגורה, שאסור לאף אחד לפתוח או לספר על קיומה. לכל היותר, ניתן להעביר את המעטפה לאחד הצדדים שחתום על המסמך שטמון בה, אם הוא מבקש זאת בכתב ורק שבוע לאחר משלוח הבקשה. המסמך שבמעטפה מכיל נספח סודי להסכם בין yes לבין קבוצת RGE לגבי ערוץ הילדים.

מה הסיבה לסודיות הרבה? יש לא מעט השערות, אבל אף אחד לא באמת יודע. אפילו בכירים בחברת yes לא ידעו על קיומו של המסמך. באוקטובר 2012, במהלך המשא ומתן בין הצדדים, התבקש היועץ המשפטי של yes, עופר ויסוקר, לעזוב את החדר בדיוק כשהחלה השיחה על ההסכם הסודי. סמנכ"ל התוכן של החברה דאז, יונה ויזנטל, שהנושא היה באחריות המחלקה שלו, כלל לא ידע על המסמך עד לשבוע שעבר.

המסמך עצמו קצר, פחות מעשר שורות בשני סעיפים. חתום עליו מנכ"ל yes, רון אילון, והוא הונח בכספת של עורכי הדין רמי בר נתן (מטעם yes) ושמוליק קסוטו (מטעם RGE).

המסמך חושף חלק מהבעייתיות החריפה בתחום ההפקות בטלוויזיה. הבעייתיות אינה מסתכמת ביחסים לא שוויוניים בין הפלטפורמות הרב־ערוציות (HOT ו–yes) למפיקי הטלוויזיה ולבעלי הערוצים.

המסמך ממחיש גם את הריכוזיות בשוק הטלוויזיה, ואת השליטה של דואופול HOT ו–yes בשוק התוכן כולו ובמפיקים העצמאיים. הוא עשוי לשפוך אור גם על הסיבות לכך ששחקנים חדשים לא נכנסים לתחום, ולהסביר מדוע סלקום לא הצליחה לסגור חוזים עם מפיקים ישראליים במסגרת סלקום TV. אם עד כה היו חשדות להסכמים בעייתיים בין פלטפורמות השידור למפיקים — כעת הדבר מוכח, שחור על גבי לבן.

ההסכם הסודי בין yes לקבוצת RGE — בעלת השליטה בערוצי ספורט 5 ובערוץ הילדים — נחתם ב–2012 ועסק בהארכת החוזה לפעילות הערוץ בשש שנים, עם אפשרות יציאה כעבור ארבע שנים, כלומר כיום. הסעיף הראשון בחוזה העניק ל–RGE בונוס משמעותי בנוסף לחוזה הגלוי: 10% רווח נוסף, בתוספת מע"מ, על כל הפקה מקומית שעולה בערוץ הילדים. ייתכן שלסעיף הזה יש משמעות בנוגע להתחייבות של yes להשקעה בתוכן מקורי.

הסעיף השני דרמטי יותר: yes מתחייבת כי ברגע שבו ההסכם בין הצדדים ייפסק, היא לא תוסיף לשדר את תוכניות המקור שהופקו בערוץ הילדים. משמעות הסעיף היא ש–yes מצהירה כי התוכן שמופק על ידי ערוץ הילדים אינו בבעלותה. אלא שבחוזה הגלוי בין הצדדים מופיע הסדר אחר, ושם נכתב כי התוכן שמופק עבור ערוץ הילדים הוא בבעלות yes למשך 15 שנה, וכי החברה יכולה לשדרו היכן שהיא רוצה.

מנכ"ל yes , רון אילון אייל טואג

בשלב הזה יש עימות חריף בין yes ל–RGE לגבי אילו מההפקות מתייחס החוזה הסודי, ומה השפעתו על yes. חברת הכבלים השקיעה בכל שנה מאז 2012 לפחות 15 מיליון שקל בהפקות מקור בלעדיות של ערוץ הילדים. משמעות הדבר היא שאם RGE צודקת, הפקות בעלות של כ–60 מיליון שקל ש–yes שילמה עבורן כלל אינן בבעלותה — בניגוד להסכם הגלוי. ב–yes טוענים אחרת. לדבריהם, המסמך הסודי נגע לחלק מההפקות שלגביהן לא היתה התייחסות בהסכם הגלוי.

המסמך הזה עלול לסבך את yes. ל–TheMarker נודע כי יו"ר מועצת הכבלים והלוויין, ד"ר יפעת בן חי־שגב, שנחשפה למסמך, שיגרה השבוע לאבי ליכט, המשנה ליועמ"ש, מכתב מפורט שבו הציגה את החששות שעולים מהמסמך. אם חלק מהחששות נכונים ו–yes לא פעלה בהתאם להסכם הסודי, היועמ"ש עשוי לרדת לסוד העניין. מלשכת היועמ"ש נמסר כי הנושא נמצא בבדיקה.

השאלה המשמעותית ביותר היא אם yes דיווחה בדו"חות הכספיים שלה בהתאם לחוזה הסודי, שלפיו התוכן שנוצר בהפקות אלה אינו בבעלותה — ולכן ההפקות אינן מוכרות לה כהשקעה בנכס, אלא כהוצאה עבור תוכן שאינו בבעלותה עוד — או שמא בהתאם לחוזה הגלוי. ב–yes מצהירים בתגובה כי הכל דווח בהתאם לחוזה הסודי, בידיעת הדירקטוריון, מנהל הכספים של החברה והיועץ המשפטי שלה, וכי רכישת התוכן של ערוץ הילדים אכן נרשמה כהוצאה. מידע בנושא הועבר גם לרשות המסים ולרשות ניירות ערך.

טל גרנות גולדשטיין, מנכ"לית HOT רמי זרנגר

חברי המועצה נותרו פעורי פה

המסמך הסודי נחשף במסגרת הקרב החריף המתנהל כיום בין קבוצת RGE לבין yes, שנערך בכמה חזיתות. בחזית הרועשת ביותר, RGE מנסה כבר כמה שבועות להחשיך את המסך של ערוץ ספורט 5 בעת שידורי המשחקים של מכבי תל אביב ביורוליג, ודורשת מ–yes להגדיל את התשלום עבור ערוצי הספורט — לאחר שרכשה תכנים נוספים כמו ליגת העל בכדורסל וכדורגל. yes מסרבת.

המאבק על ערוץ הילדים הוא חזית נוספת, שקטה יותר. הערוץ הוקם לפני 25 שנה ומשודר ב–yes מאז הקמתה לפני 16 שנה. במשך שנים, הערוץ היה בלעדי בתחום השידורים לילדים, ונהפך לעוגן בהרגלי הצפייה של משפחות בישראל. כוחו של הערוץ נחלש והלך עם צמיחת המתחרים בשוק, אך מעמדו עדיין גבוה.

יפעת בן חי־שגב, יו"ר מועצת הכבלים והלוויין אייל טואג

כעת, בינואר 2017, יש ל–yes נקודת יציאה מהחוזה. yes הציגה ל–RGE דרישה להורדת המחיר של הערוץ, אך הצדדים לא הגיעו להסכם. בעקבות כך, ב–yes מעוניינים להוריד את ערוץ הילדים מהפלטפורמה שלהם כבר בינואר 2017. כדי להחליפו, החברה שכרה את שירותיו של המפיק חיים סלוצקי, שהחל להשקיע בהקמת ערוץ חדש ב–yes שיפיק תוכן לילדים, שייקרא yes Kidz.

מאחר שערוץ הילדים נכלל בחבילת הבסיס של yes, החלפתו דורשת את אישורה של מועצת הכבלים והלוויין. ביום חמישי שעבר נערך דיון בנושא. ראשון הדוברים בדיון היה מנכ"ל yes. הוא טען כי ערוץ הילדים איבד בשנים האחרונות את בכורתו, ואינו מצליח להתאושש מבחינת רייטינג. הוא הוסיף כי במחקרים שעושה yes ביחס לערוצי ילדים אחרים, ניכר כי הערוץ נחלש, והוסיף כי מחירו גבוה משמעותית ביחס למחירי השוק. במקום ערוץ הילדים הוצע להעלות את yes Kidz. נציגי RGE טענו, מנגד, כי הרייטינג של ערוץ הילדים נמצא במגמת עלייה, כשהשנה האחרונה היתה דווקא שנת שיא. עוד טענו כי הערוץ והתוכניות בו הם חלק מהתרבות הישראלית, וכי הפקות המקור של הערוץ הן חלק מ"שיחת היום".

כחלק מבדיקת המועצה, נדרש לוודא כי צופי yes לא ייפגעו מהשינוי. במועצה ביקשו לברר אם הפקות שמשודרות כעת בערוץ הילדים עדיין ישודרו ב–yes. אילון טען בתוקף שהתוכן בבעלות yes, אלא שהמועצה דרשה להציג בפניה את החוזים בין הצדדים כדי להוכיח זאת — ו–yes עיכבה את משלוח החוזים עד חמישי בצהריים.

אחרי אילון דיבר נציג RGE, עו"ד דרור שטרום, שהניח פצצה על השולחן: החוזה הסודי שלפיו הפקות ערוץ הילדים כלל אינן בבעלות yes, אלא בבעלות RGE. חלק מחברי המועצה נותרו פעורי פה. לדברי מקורות שנכחו בישיבה, היו חברי מועצה שאמרו כי מעולם לא שמעו על מדיניות כזאת של חוזים סודיים שלא הוצגו בפני המועצה.

"למיטב הידיעה, המועצה לא נתקלה בעבר במקרה שכזה, שבו הסכמות הצדדים שנמסרו למועצה כללו גם מכתב צד שאינו מופיע בחוזה החתום בין הצדדים", נכתב בהחלטת המועצה. "בנוסף, לא הובהר למועצה מדוע ראו הצדדים צורך לקבוע מכתב זה של yes כ'סודי' ולהניחו במעטפה סגורה בכספת". בעקבות כך, לאחר דיון של שש שעות, אישרה המועצה את העלייה לאוויר של הערוץ של סלוצקי, אך בעקבות חוסר הבהירות לא אישרה את הסרת ערוץ הילדים בשלב זה.

המפיקים מפחדים מ-HOT ומ-yes

החוזה הסודי והיחסים המורכבים בין הפלטפורמות שופכים מעט אור על הכשלים בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית והמונופול המתמשך של HOT ו–yes. ל–HOT יש כיום 816 אלף מנויים, ול–yes יש 623 אלף. חברת סלקום, שנכנסה לשוק לפני כמעט שנתיים, הגיעה ל–100 אלף לקוחות ועדיין אינה מהווה מתחרה משמעותי בשוק. הזינוק שחל במנויי סלקום היה בעיקר לאחר שהצליחה להעלות על גבי המערך שלה את ערוצי ספורט 5.

שוק ההפקות בטלוויזיה הרב־ערוצית בנוי באופן מדורג. ברובד העליון ניצב דואפול HOT ו–yes. בכל שנה שתי החברות משקיעות במצטבר כ–320 מיליון שקל בהפקות מקור בשוק הישראלי. שתי הפלטפורמות יכולות להעלות שני סוגים של ערוצים — ערוץ בבעלותן, שבו התוכן מופק ישירות על ידן; וערוץ בבעלות מפיקים עצמאיים בשוק. כדי לעודד פלורליזם ולמנוע שליטה של בעל התשתיות בשוק התוכן, החוק קובע כי HOT ו–yes חייבות להשקיע מחצית מכספי ההשקעה בהפקות מקור בערוצים שבבעלותן (כמו ערוץ הבידור ב–HOT או ערוץ yes דוקו) ואת המחצית השנייה להעביר לערוצים עצמאיים (למשל ערוץ הילדים של RGE או ערוץ 8), שמפיקים את התוכן בעצמם או דרך חברות הפקה עצמאיות.

אם היתה קמה בישראל פלטפורמת שידורים משמעותית שלישית, שהיתה יכולה לשדר תוכן ישראלי מקורי, היא היתה צריכה לפנות למפיקי הערוצים העצמאיים או לחברות ההפקה שיפיקו עבורה תוכן. אלא שיש הסכמה בשוק על כך שהמפיקים חוששים מלהתקשר עם פלטפורמה חדשה, משום שאז יבולע להם — HOT ו–yes הגדולות, שמחזיקות ברוב שוק התוכן המקומי בטלוויזיה הרב־ערוצית, יימנעו מרכישת שירותם מהם, מה שיכול לפגוע מאוד בחברות ההפקה.

סלקום העלתה את הטענות הללו במפורש במכתב ששיגרה לרשות ההגבלים בסוף 2015. "סלקום פועלת ללא לאות להכנסת תחרות לשוק זה. בשנה שקדמה להשקת השירות ולאחריה, פנתה סלקום לכל חברות ההפקה המרכזיות בישראל וביקשה לרכוש ערוצים והפקות מקור ישראליות", כתבו בחברה. "נראה ש–HOT ו–yes מאיימות על ערוצים וחברות הפקה כי מכירת תכנים מסוימים לסלקום תכניס אותם ל'רשימה שחורה', שתוביל לכך שלא יעבדו עם חברות ההפקה האלה בעתיד".

המפיקים העצמאיים (פרט לסלוצקי) התאגדו בשנים האחרונות, וגייסו לעזרתם את עו"ד נגה רובינשטיין, ראש מחלקת רגולציה במשרד גולפברב זליגמן. הם טענו כי הפלטפורמות מאלצות אותם לחתום על חוזים שבהם הם מוותרים על הבעלות בתוכן, וכך הם אינם יכולים למכור את התוכן שבבעלותם לגופים נוספים.

לאחר פעילות לובינג מול הוועדה לאסדרת הרגולציה בשידורים, בראשות מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר, הגישה הוועדה לפני כמה חודשים מסקנות מרחיקות לכת לשוק הרב־ערוצי ולמפיקי הערוצים. הוועדה המליצה על הגבלת הבעלות של HOT ו–yes על התוכן. כמו כן, היא המליצה על חובת מכירה של תוכן לאחר שלוש שנים מיום שידורו הראשוני. במלים אחרות, סלקום תוכל לקנות לארכיון שלה סדרה כמו עספור ששודרה ב–HOT. עוד נקבע כי בהינתן אישור של רשות ההגבלים, למפיקים העצמאיים יהיה מותר להתאחד וליצור קשר ישיר לחיוב לקוחות — כלומר לדלג על התלות בפלטפורמות.

הסעיפים האלה רחוקים מלהתממש בשלב זה, והיישום נראה רחוק. בינתיים, חברות ההפקה והערוצים העצמאיים תלויים לחלוטין ב–HOT וב–yes. עם זאת, יש יוצאי דופן — חברות שמחזיקות בזכויות של שידורי ספורט אטרקטיביים. החברות האלה הן RGE, שמחזיקה בספורט 5; צ'רלטון, שמחזיקה בערוצי ספורט 1 ו–2; ובאחרונה גם One, שרכשה את הזכויות לשידורי הליגה הספרדית. HOT ו–yes מתקשות להתמודד מול הכוח המונופוליסטי שנובע מהשליטה בזכויות שידור בלעדיות, ובין הצדדים מתפתחים שוב ושוב עימותים עסקיים מתוקשרים.

הבעלות על תוכן - המפתח לעוצמה בענף

ההערכות בשוק הן ש–yes חתמה עם RGE על חוזה סודי מסיבה שקשורה לכלל ההסכמים מול הערוצים העצמאיים. לפי ההערכות, yes לא רצתה לחתום על חוזה גלוי שמעניק ל–RGE תנאים משופרים לעומת מפיקי ערוצים אחרים, במטרה "ליישר קו" ולהציג חזית אחידה בפני כל שוק ההפקה.

התנאים המשופרים בחוזה הסודי כוללים, למשל, תשלום נוסף ל–RGE. בחלק מהמקרים, yes מסרבת לשלם למפיקי הערוצים גם עבור הערוץ עצמו (כלומר האריזה הגרפית וכיוצא בזה) וגם עבור התוכן המשודר בו. עם זאת, החוזה הסודי קובע כי ערוץ הילדים יקבל שני תשלומים של עמלת הפקה בגובה 10% מהתקציבים שמופנים אליו — גם עבור הערוץ וגם עבור התוכן המשודר.

הסעיף השני והדרמטי יותר נוגע לבעלות על התוכן. ב–HOT וב–yes — כמו גם בערוצים המסחריים — יודעים כי הבעלות על תוכן נותנת עוצמה בשוק הטלוויזיה. הבעלות על תוכן מאפשרת לנייד אותו לפלטפורמות אחרות, למכור אותו בחו"ל ולשדר אותו ללא הגבלה — וכך למקסם את הרווחים ממנו. לכן, הפלטפורמות דורשות לרוב כי התוכן יהיה בבעלותן למשך 15 שנה, עם אפשרות לשדרו בכל מקום.

כשהתוכן אינו בבעלות הפלטפורמה, הן נאלצות לעתים לשלם ביוקר. כך היה, לדוגמה, ב–2012, כש–HOT העבירה את ערוץ 8 מידיה של RGE לידיו של סלוצקי, ונאלצה לרכוש את הארכיון של ערוץ 8 תמורת 20 מיליון שקל.

למי שייכות ההפקות היוקרתיות?

המחלוקת כעת בין הצדדים נוגעת לפרשנות של הסעיף בחוזה הסודי שבו נכתב כי "עם ביטולו כדין של ההסכם הנוסף, אנו מתחייבים לא להוסיף ולשדר את התוכניות אשר הופקו על פי הסכם הנוסף להפקת תוכניות". הצדדים לא מסכימים לגבי השאלה כלפי אילו הפקות מתייחס הסעיף.

יש שני סוגי הסכמים בין yes וערוץ הילדים. הסוג הראשון הוא על הפקות משותפות. כלומר, כאלה שמשודרות בערוץ הילדים גם בפלטפורמה של HOT וגם בפלטפורמה של yes, וממומנות על ידי שתיהן. הפקות מסוג זה כוללות לדוגמה את התוכנית הפיג'מות. הסוג השני נוגע להפקות בלעדיות שנחשבות יוקרתיות יותר, שמשודרות רק בערוץ הילדים של yes — ובהן דאוס, שוברי גלים, משפחה שולטת, או בוי ועוד.

ב–RGE טוענים כי החוזה הסודי עסק אך ורק בהפקות הבלעדיות והיוקרתיות ביותר, שכן כלל אין ספק שההפקות המקומיות אינן בבעלות yes, פשוט מפני שהחוק לא מאפשר ל–yes להחזיק בתוכן שהופק במשותף עם HOT. "המכתב רלוונטי רק להפקות הבלעדיות", מבהירים ב–RGE.

ב–yes טוענים אחרת. מקור בחברה אמר כי "הפקות המקור הבלעדיות הן בבעלותנו, והחוזה הסודי לא עסק בהן. בהסכם (הגלוי; נ"ט) לא נכתב לגבי ההפקות המשותפות (עם HOT; נ"ט), ולכן חתמנו בחוזה הסודי שלפיו אם נסיים את ההסכם לפני הזמן הנקוב בו, לא תהיה לנו טענה לגביהן ולא נשדר אותן".

מדוע הסעיף נחתם בחוזה סודי, ולא בכזה הגלוי לעין כל? משיחות עם כל הגורמים המעורבים בנושא לא עולה תשובה ברורה. ב–RGE טוענים כי זו היתה דרישה של yes. "הם ביקשו את זה, ולנו לא היה אכפת", אומר מקור המעורב בפרשה מצד RGE. ב–yes טוענים את ההיפך הגמור. מקור בחברה אמר כי "רשמנו את זה כנספח סודי רק כי RGE דרשו. הם היו בחרדות ולא רצו שהעניין יהיה גלוי בחוץ".

מקורות ב–yes טוענים כי הסכימו לחתום על חוזה סודי ומוזר שכזה, מכיוון שההסכם הוצג להם ביום שישי אחר הצהריים, בשעה שרוב אנשי המקצוע הרלוונטיים לא היו זמינים, וכי RGE התנהלה בבריונות, הפעילה עליהם לחץ ואיימה כי אם החוזה לא ייחתם היא תחשיך ערוצים. ב–RGE מכחישים טענה זאת.

ב–yes מבהירים עוד כי דירקטוריון החברה ידע על ההסכם הסודי, וכך גם מנהל הכספים, היועץ המשפטי והעו"ד החיצוני של החברה, וכי ההסכם דווח כראוי בדו"חות הכספיים.

מ–yes נמסר בתגובה: "לצערנו הרב, ערוץ הילדים הישן ירד מאוד באיכותו — אך במקום להשתפר הוא מנסה, באגרסיביות ובכל כוחו, להישאר בפלטפורמת השידור של yes. כל הטענות שהערוץ מעלה הן טענות סרק, וכל המסמכים לרבות ההסכם, נספחיו והתוספות השונות הוצגו כולם ובמלואם למועצת הכבלים והלוויין. גם הטענה בעניין הדוח"ות הכספיים היא טענה מגוחכת. ההפקות המשותפות נרשמו מאז ומתמיד כהוצאה. yes מחוייבת להביא את התכנים הטובים והעדכניים ביותר ללקוחותיה, ולא תאפשר שידורים של תוכן מיושן שאינו רלוונטי עוד לצופים, למרות כל הלחצים".

מ–RGE נמסר בתגובה: "ערוץ הילדים הוא הערוץ המוביל לילדים בישראל. לא בכדי סירב הרגולטור לפנייתה של yes להורידו ולהחליפו בערוץ אחר. אם סירובנו לפגוע באיכות הערוץ ולהוריד את עלותו נחשבת מבחינת yes לבריונות — אז אנחנו בריונים".

הסכסוך הנוסף בין RGE ל-yes והפיצוי הענק ללקוחות

החוזה הסודי בין RGE ל–yes נחתם במקביל לשערורייה אחרת שפרצה בין שתי החברות. באותה תקופה, לקראת הסכם חדש בין הצדדים, ניסתה yes לבצע מהלך שנועד להוריד את המחיר המשולם ל–yes — אך זה עלה לה ביוקר, שפי שסוכם בהסכם פשרה מנובמבר.

Yes שילמה אז לערוץ הספורט עבור ערוץ ספורט 5 פלוס לפי מספר המנויים שצופים בערוץ. אלא ש–yes ניתקה באופן שרירותי לקוחות שהיו מנויים על הערוץ (ככל הנראה בחבילות הכל כלול), תוך הצגת שקופית שלפיה ניתן לפנות לשירות הלקוחות כדי לפתוח מחדש את הערוץ.

ב–yes טענו כי הניתוק נעשה רק כדי לדגום את מספר הצופים בפועל, אבל ב–RGE העלו טענות אחרות. מנגנון התשלום לערוץ ספורט 5 התבסס אז על מספר המנויים שהערוץ פתוח עבורם. לפי RGE, מהניתוק השרירותי הרוויחה yes פעמיים — מצד אחד חלק הלקוחות שילמו ל–yes עבור הערוץ, אך הם דווחו לספורט 5 כמנותקים, ולכן yes לא שילמה עבורם ל–RGE.

לאחר שהוגשה תביעה ייצוגית בנושא, נקבע הסדר פשרה שלפיו yes תעניק ללקוחותיה שנותקו הטבה בשווי כולל של 14 מיליון שקל. ההסדר התקבל לאחר שהיועמ"ש לשעבר, יהודה ויינשטיין, התנגד להסדר פשרה ראשוני שלפיו הלקוחות יקבלו הטבה בלבד ללא פיצוי כספי.