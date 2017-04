"שירלי" חורכת את טינדר

העתידנית איימי ווב מזהה בבוטים את אחד הטרנדים הטכנולוגיים המרכזיים של השנתיים האחרונות, ומצביעה על תעשיות שונות המושפעות ממנו. בהרצאה באוניברסיטת ניו יורק (NYU) בסתיו האחרון, סיפרה ווב על מפגש שהיה לה עם אחד הגופים הפיננסיים הגדולים בעולם, שכמו ארגונים רבים אחרים רצה לרכוב על טרנד הבוטים – אך אנשיו לא ידעו כיצד לעשות זאת כהלכה, ולא הגו רעיון מוצלח יותר מהשקת אפליקציה פרסומית באלקסה, שתספר למשתמשים כמה מוצריה הפיננסיים טובים. "אתם מחפשים איפה נמצא הערך למשתמש? זו בדיוק הנקודה", אמרה ווב. "צריך למצוא את המקומות שבהם השימוש בטכנולוגיה מספק ערך למשתמש. למשל, ניתן היה לנצל את בסיס הידע הקיים של אותה חברת פיננסים כדי לבנות בוט של יועץ פיננסי, שיענה למשתמש על השאלות שיש לו בנושאים כמו השקעות וביטוח" הציעה ווב.

מעודדת מדבריה של ווב, בניתי עוד באותו הלילה את הבוט הראשון שלי. באמצעות פלטפורמת פיתוח אינטרנט חינמית, ובלי ידע טכני מעמיק, הצלחתי להשלים את המשימה בתוך זמן קצר. בארבע בבוקר הלכתי לישון בתחושה נהדרת שיש בוט שיודע לשלוח עדכונים על כתבות מ־TheMarker למשתמשים, לפי תחומים שמעניינים אותם, וכל זה בתוך המסנג'ר של פייסבוק. המשתמש יכול לדבר בחלון צ'ט אחד עם חבר על פוליטיקה, ובחלון הסמוך לשוחח עם הבוט שיציע לו לקרוא חדשות על הייטק, נדל"ן או שוק ההון, ולקבוע מה התדירות שבה יקבל את העדכונים.

למרות היכולות הטכניות המוגבלות, מחשבותי רצו קדימה. חשבתי על האפשרויות החדשות שנפתחות בעולמות התוכן שבהם צ'ט־בוט יכול להפוך לצורת צריכת תוכן חדשה: הבוט יעדכן את המשתמש בכל פעם שקורה אירוע בתחום שמעניין אותו, בזמנים שנוחים לו, ובהמשך גם ידע לנהל איתו שיחה ולספק מידע משלים על אותם אירועים. כך למשל, אם הכותרת האחרונה היא על אקזיט של חברה, המשתמש יוכל לקבל תשובות לשאלות כמו האם זהו האקזיט הכי גדול השנה, מה עושה אותה חברה וכמה עובדים החברה מעסיקה. אם הקורא לא יכיר מונח כלכלי או פיננסי, הוא יוכל לבקש מהבוט הסבר. אם ינתן פסק דין במשפט מתוקשר, המשתמש יוכל לבקש מהבוט תקציר של השתלשלות האירועים או המלצה על מניה שבה כדאי להשקיע. אם למשתמש לא יהיה זמן לקרוא חדשות בכלל, הוא יוכל לבקש מהבוט שיעדכן אותו באירועים הכי חשובים ומעניינים של היום כדי להישאר בעניינים.

אחרי שהבוט הראשון שלי היה מוכן, שלחתי אותו לשני חברים, ותגובותיהם לימדו אותי שיעור בבחינת גבולות ובטבע האדם. לא ציפיתי לכך שבמקום לדבר עם הבוט על חדשות כלכליות, החברים שלי יפלרטטו איתו וינסו להזמין אותו לדייט. במקום להיאבק בטבע האנושי, החלטתי לבנות בוט נוסף שיענה על צורך שהוא כנראה חזק יותר מהרצון להתעדכן בחדשות כלכליות.

כמה דקות אחר כך נולד הבוט השני שלי שמאפשר לשוחח עם בחורה בטינדר. השיחה עם הבוט נפתחה במשפט "היי, ראיתי שהיה לנו מאץ' ואתה נראה חמוד. אשמח להכיר". הבוט הזה כבר ידע להגיב לפלירטוטים ולענות לשאלות שלהן הבוט הראשון לא ידע לענות. אמנם, רוב השאלות האחרות, שהבוט לא אומן להתמודד איתן, נענו בתשובה שהוגדרה כברירת מחדל, "חחח", אך ממילא זו תשובה נפוצה הרלוונטית כמעט תמיד בעולם של שיחות כתובות. קראתי לבוט שלי "שירלי גדות" ושלחתי אותו לשוחח עם כמה חברים.

הפעם התרגיל כבר יצר יותר עניין, ובהתאם לשיחות עם נסיינים שונים שיניתי, הוספתי ותיקנתי את התשובות של שירלי. כך התברר שאחרי אינטראקציות מעטות יחסית היא נשמעה תוקפנית – בוודאי לא טון שהייתם מצפים לו מבחורה שמעוניינת להכיר בחור. חבר שמתגורר בבוסטון התעצבן אחרי חילופים של פחות מעשר הודעות עם שירלי. “היא לא עונה לעניין" דיווח לי. "כמו כל המתחזים בטינדר". כך גיליתי שישנם אנשים שכבר זיהו את הפוטנציאל בשימוש בבוט בפלטפורמות ההיכרויות.

החבר הסביר כיצד מזהים בוט שמתחזה לאדם: "מי שעונה "Just saying hi" שנייה לאחר שהיתה התאמה באפליקציה – הוא בהכרח רובוט או מתחזה", הוא אמר. "לרוב זו בחורה יפה, שלא הגיוני שהיא תשלח מיד הודעה, אולי כמה ימים אחרי. קל מאוד לזהות בוט, גם כי הוא רוצה מהר מאוד לעבור לפלטפורמה אחרת מחוץ לטינדר, והוא תמיד משועמם". כך בעצם הבוט נהפך לפיתיון לגברים שמשתמשים באפליקציה, כדי לסחוט מהם כספים – בדומה להונאות המיילים מראשית ימי האינטרנט. למשל, אותה בחורה המתופעלת על ידי בוט תרצה מאוד להיפגש, אבל תגיד שאין לה כסף להגיע למפגש.

כל המשתמשים בבוטים שלי ידעו שאלה תשובות אוטומטיות ממכונות שנבנו למטרה מסוימת, אך כשקראתי את השיחות שלהם איתם ברור היה שהם מנסים למתוח את הגבולות ולאתגר את הבוט. חלקם פלירטטו איתו; אחרים בחנו אותו בסיטואציות שקשורות לנימוסים אנושיים. "כשאומרים לו לילה טוב הוא לא מברך בחזרה", התלוננה אחת הנסייניות, שלמרות שידעה שהיא לא מדברת עם בן אדם, ציפתה לתגובה אנושית.

השלב השלישי בניסוי שלי, שטרם בוצע, יהיה יצירת בוט שיתפקד כדסקאי במדור הייטק וישאל את המרואיינים את השאלות הרלוונטיות לאירוע של גיוס הון לסטארטאפ – פורמט שבלוני שיכול במקרים רבים להיכתב על ידי תוכנה. המחשבה על כך מעלה תהיה לגבי היום בו גם עיתונאים יוחלפו על ידי בוטים, ובכלל לגבי המקצועות שהטכנולוגיה תשנה ללא הכר.