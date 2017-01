בעקבות ירידת ערוץ הילדים -HOT מדווחת על זינוק במספר המצטרפים

המרוויחה הגדולה מהסערה סביב הורדת ערוץ הילדים הוותיק ב-yes עשויה להיות המתחרה הגדולה - חברת HOT. בחברה מדווחים כי מאז הורדת ערוץ הילדים, ב-1 בינואר, חל גידול של 30% בפניות לחברה, ובמקביל גידול של 25% במצטרפים לעומת חודש רגיל. מנגד, ב-yes דוחים את הנתונים האלה ומדווחים כי אין כלל מתנתקים מהחברה בעקבות הורדת הערוץ.

בתחילת ינואר הוסר ערוץ הילדים הוותיק מהפלטפורמה של yes לאחר מאבק עסקי קשה בין הצדדים. Yes החליטה להפסיק את החוזה עם הערוץ שנתיים לפני סיומו על רקע דרישה להפחתת הסכום המשולם לחברה. במקביל, בין yes ל-RGE מתנהל מאבק עסקי חריף גם בתחומי שידורי הספורט וזאת על רקע דרישת RGE כי yes תגדיל את הסכום המשולם לה בעקבות הוספת זכויות שידור.

המאבק סביב הורדת ערוץ הילדים מתנהל כיום בבית המשפט, וזאת לאחר ש-Yes העבירה צו זמני שיחייב את קבוצת RGE, בעלת השליטה בערוץ הילדים, להעביר לה את פרקי העונה האחרונים בסדרה "אובוי" הפופולרית. בעונה הנוכחית נותרו שלושה פרקים, שהופקו על ידי טדי הפקות.

כפי שנחשף ב-TheMarker, שתי החברות חתמו על מסמך סודי שהושם בכספת, שבו נכתב כי הבעלות על ההפקות של ערוץ הילדים תהיה בידי RGE ו-yes לא יוכלו לשדרם לאחר הפסקת החזוה בין הצדדים. אלא שב-yes טוענים כי מדובר על הפקות כלליות שיועדו לשידור משותף הן ב-HOT והן ב-yes, ואילו ב-RGE טענו כי המסמך הסודי נגד להפקות הבלעדיות של ערוץ הילדים עבור yes, בהן "אובוי".

בית המשפט אמור להכריע בקרוב האם RGE תחויב להעביר לידי yes את שלושת הפרקים הנותנים. סימן שאלה נוסף הוא היכן ישודרו הפרקים האלה. ב-RGE הציגו מסמך מטעמה של יו"ר מועצת הכבלים ד"ר יפעת בן חי-שגב שלפיו ייאסר על yes לשדר את הסדרה בתשלום, ולמשל להציגה רק בפלטפורמת ה-VOD שלה. מנגד, ב-yes טוענים כי הנושא יוסדר מבחינה רגולטורית.

Yes מתמודדת עם משבר חריף בתחום זה, שכולל תלונות של הורים וילדים בדף הפייסבוק של החברה סביב הורדת ערוץ הילדים ובעיקר עצירת השידורים של הסדרה "אובוי". כאמור, ב-HOT מדווחים כי הם אלה שמרוויחים מהמשבר בערוץ הילדים ויש גידול בהצטרפות לקוחות חדשים. מנגד, גורם ב-yes אמר כי "אין כלל ניתוקים בשל ערוץ הילדים. כל מה שמעניין את אלפי הילדים זה באיזה ערוץ תשודר הסדרה של yes 'אובוי', שכלל לא היתה ולא תהיה משודרת ב-HOT".

במקביל להורדת ערוץ הילדים, הורידה Yes גם את ערוץ לוגי שהיה בבעלות RGE. במקום זאת העלתה yes שני ערוצים ילדים חדשים, yes kidz של המפיק חיים סלוצקי. ערוץ נוסף שמחליף את לוגי הוא WIZ. הערוץ הוא של קבוצת הופ! ויעסוק בתחומים מרחיבי דעת. זו הפעם הראשונה שהקבוצה פונה לילדים בגילאי 6-11.

ההצטרפות ל-HOT דווקא בעיתוי זה עשוי להיגרם גם מהעובדה שהחברה העלתה לראשונה ב-1 בינואר את ערוץ HBO, לאחר שזה היה בבלעדיות ב-yes. ב-15 בינואר תקיים החברה גם אירוע מיוחד בהשתתפות ג'ון אוליבר, מנחה התוכנית "The last night show" ברשת HBO, שיגיע לרגל אירוע השקת הערוץ ב-HOT.